Афган Садыгов
Международные организации призвали остановить экстрадицию Садыгова
На решение Тбилисского городского суда об экстрадиции в Азербайджан руководителя Azel.TV Афгана Садыгова подана апелляция, сообщила Turan его супруга Севиндж Садыгова.
По ее словам, по причине болезни судьи слушания еще не назначены. Между тем, Садыгов 80-е сутки продолжает голодовку.
«Афган сейчас в госпитале СИЗО. Его состояние тяжелое. Он похудел на 35 кг. Врач сказал, что ему уже худеть некуда, от него остались кожа да кости. Из-за недостатка витаминов у него шелушится кожа», - сказала Садыгова.
Тем временем 4 международные правозащитные организации призвали власти Грузии остановить экстрадицию Садыгова в Азербайджан.
Экстрадиция нарушит обязательства Грузии по статье 3 Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ). Эта статья запрещает выдавать иностранных граждан в страну, если есть веские основания, что лицу угрожает опасность пыток или жестокого обращения.
Об этом говорится в обращении Международного партнерства по правам человека (IPHR), Открытого контрактного партнерства (OCP), Crude Accountability (Грубая подотчетность) и Норвежского Фонда домов прав человека (Нuman Rights House Foundation).
Экстрадиция Садыгова в Азербайджан подвергнет его значительному риску пыток и жестокого обращения, учитывая недавний зафиксированный рост политически мотивированных арестов,в Азербайджане и приостановление правительством Азербайджана сотрудничества с Комитетом Совета Европы по предупреждению пыток.
* Афган Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В июле его не выпустили из Грузии в Турцию, сказав, что он может вернуться только в Азербайджан.
В августе по запросу из Азербайджана Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве и требуют экстрадиции. С 21 сентября он проводит голодовку, протестуя против ареста и отказа предоставить ему убежище. 8 октября в результате голодовки его состояние ухудшилось, и он был переведен в тюремный госпиталь. Грузинские власти отказали ему в предоставлении политического убежища.
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