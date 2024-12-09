Погода во вторник

Должностные лица (врачи) будут оштрафованы за выписывание лекарств, не включенных в Государственный реестр. Врачам грозит штраф в размере от 100 до 150 манатов, а юридическим лицам — от 300 до 400 манатов. Это изложено в новой предлагаемой поправке к Кодексу об административных правонарушениях в статье 221.12.