Погода во вторник
Погода 10 декабря останется пасмурной. Ночью возможны дожди. Ветер северо-восточный, который днем перейдет в юго-восточный. Температура воздуха ночью + 5+7°, днем +7+10°. Влажность 60-70%.
Дожди продолжаться в восточных регионах страны. Местами туман, ветер восточный, умеренный.
Температура воздуха в низменности ночью +1+6°, днем +8+13°. В горах ночью до - 5° мороза, днем 0 +5°.
Общество
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- 11 декабрь 2024, 16:22
Должностные лица (врачи) будут оштрафованы за выписывание лекарств, не включенных в Государственный реестр. Врачам грозит штраф в размере от 100 до 150 манатов, а юридическим лицам — от 300 до 400 манатов. Это изложено в новой предлагаемой поправке к Кодексу об административных правонарушениях в статье 221.12.
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- 11 декабрь 2024, 15:20
Лидирующий мобильный оператор успешно продлил сертификацию соответствия стандарту ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции» Международные эксперты в очередной раз отметили соответствие внутренней политики и процедур Azercell принципам прозрачности и положениям ISO 37001:2016. Так, сертификационный аудит, проведенный 16 октября 2024 года турецкой компанией Denetik Belgelendirme, аккредитованной крупнейшей аккредитационной организацией США ANAB (ANSI National Accreditation Board), подтвердил, что антикоррупционная программа Azercell отвечает строгим требованиям стандарта.
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- 11 декабрь 2024, 14:32
12 декабря в Баку и на Апшероне будет пасмурно, вечером ожидается дождь. Умеренный юго-западный ветер, который перейдет в северо-западный.
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Кабинет Министров Азербайджана установил даты выходных днем по случаю праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2025 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
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