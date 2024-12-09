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(4 часа назад)
Погода во вторник

Погода во вторник

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода во вторник

Погода 10 декабря останется пасмурной. Ночью возможны дожди. Ветер северо-восточный, который  днем перейдет в юго-восточный. Температура воздуха ночью + 5+7°, днем +7+10°. Влажность 60-70%.

Дожди продолжаться в восточных регионах страны. Местами туман, ветер восточный, умеренный.

Температура воздуха в низменности ночью +1+6°, днем +8+13°. В горах ночью до - 5° мороза, днем 0 +5°.

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