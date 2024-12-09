Эльнур Гасанов
Активист ПНФА добился перевода в колонию
Активист партии Народного фронта Азербайджана Эльнур Гасанов в результате голодовки добился перевода его из СИЗО в колонию.
Несмотря на то, что приговор о лишении его свободы на три года вступил в силу еще в сентябре, Гасанова не переводили из СИЗО в колонию, лишив очных встреч с близкими.
5 декабря он объявил голодовку в СИЗО Пенитенциарного комплекса в Умбаки.
Как сообщили в ПНФА, 6 декабря представители семей шехидов посетили Пенитенциарную службу и просили за Гасанова. У активиста брат шехид второй Карабахской войны.
Представителей семей шехидов принял начальник управления по режиму Фикрет Гафаров. В тот же день, Гасанова перевели в колонию номер 2. На новом месте у Гасанова жалоб нет. Ему также было обещано обеспечить в ближайшие дни очные встречи с близкими.
После этого 9 декабря Гасанов прекратил сухую голодовку.
*Эльнур Гасанов был арестован 28 ноября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Активист считает, что в действительности причиной его ареста является критика действий руководства Дорожной полиции. Правозащитники признали его политзаключенным.
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