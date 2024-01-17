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(3 часа назад)
МИД Азербайджана  возмущен, что  посол ЕС критикует аресты журналистов в Баку

МИД Азербайджана  возмущен, что  посол ЕС критикует аресты журналистов в Баку

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

МИД Азербайджана  возмущен критикой ЕС арестов журналистов в Баку

«Это утверждение необоснованно и безответственно! Было бы лучше, если бы посол сосредоточился на отсутствии правосудия и жестоком обращении в судебных системах некоторых стран ЕС. Вмешательство в судебную систему Азербайджана, построенной на лучших международных практиках, недопустимо». Об этом написал в своем аккаунте в Твиттер пре-ссекретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Так он отрегировал   на вчерашнюю публикацию посла ЕС в Азербайджане Петера Михалко, который сказал:

«Я был потрясен сообщениями об унизительном обращении с некоторыми журналистами, недавно арестованными в Азербайджане.
Особенно это касается молодых женщин, которых сковывали наручниками в зале суда, сажали в стеклянные клетки или не удовлетворяли элементарные человеческие потребности. Каждый имеет право на достойное и уважительное обращение».

1 отзыв

  • Акпер

    2024-01-17

    Айхан Гаджизаде опять прокукарекал типа сами дураки🤣🤣🤣 Примитив бездонный

    Cavab ver

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