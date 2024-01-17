МИД Азербайджана  возмущен критикой ЕС арестов журналистов в Баку

«Это утверждение необоснованно и безответственно! Было бы лучше, если бы посол сосредоточился на отсутствии правосудия и жестоком обращении в судебных системах некоторых стран ЕС. Вмешательство в судебную систему Азербайджана, построенной на лучших международных практиках, недопустимо». Об этом написал в своем аккаунте в Твиттер пре-ссекретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Так он отрегировал на вчерашнюю публикацию посла ЕС в Азербайджане Петера Михалко, который сказал:

«Я был потрясен сообщениями об унизительном обращении с некоторыми журналистами, недавно арестованными в Азербайджане.

Особенно это касается молодых женщин, которых сковывали наручниками в зале суда, сажали в стеклянные клетки или не удовлетворяли элементарные человеческие потребности. Каждый имеет право на достойное и уважительное обращение».