МИД Азербайджана возмущен, что посол ЕС критикует аресты журналистов в Баку
МИД Азербайджана возмущен критикой ЕС арестов журналистов в Баку
«Это утверждение необоснованно и безответственно! Было бы лучше, если бы посол сосредоточился на отсутствии правосудия и жестоком обращении в судебных системах некоторых стран ЕС. Вмешательство в судебную систему Азербайджана, построенной на лучших международных практиках, недопустимо». Об этом написал в своем аккаунте в Твиттер пре-ссекретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Так он отрегировал на вчерашнюю публикацию посла ЕС в Азербайджане Петера Михалко, который сказал:
«Я был потрясен сообщениями об унизительном обращении с некоторыми журналистами, недавно арестованными в Азербайджане.
Особенно это касается молодых женщин, которых сковывали наручниками в зале суда, сажали в стеклянные клетки или не удовлетворяли элементарные человеческие потребности. Каждый имеет право на достойное и уважительное обращение».
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1 отзыв
Акпер
2024-01-17
Айхан Гаджизаде опять прокукарекал типа сами дураки🤣🤣🤣 Примитив бездонный