Минобороны Азербайджана сообщает о перестрелке на западной границе
Минобороны Азербайджана сообщает о перестрелке на западной границе
12 февраля с 20:50 до 23:40 подразделения ВС Армении вели огонь по азербайджанским позициям близ села Коханаби Товузского района. Стрельба велась со стороны Тавушского района Армении. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана от 13 февраля.
В свою очередь, Минобороны Армении опровергает эти сообщения, называя «не соответствующими действительности».
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- 14 февраль 2024, 14:15
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