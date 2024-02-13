Минобороны Азербайджана сообщает о перестрелке на западной границе

Минобороны Азербайджана сообщает о перестрелке на западной границе

12 февраля с 20:50 до 23:40 подразделения ВС Армении вели огонь по азербайджанским позициям близ села Коханаби Товузского района. Стрельба велась со стороны Тавушского района Армении. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана от 13 февраля.

В свою очередь, Минобороны Армении опровергает эти сообщения, называя «не соответствующими действительности».