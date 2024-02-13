США продолжат организацию мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией

США заявили в понедельник, что продолжат проводить мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

"Мы, безусловно, поддерживаем продолжение диалога по этому вопросу", - заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге, отвечая на вопрос TURAN о текущем состоянии переговоров между Баку и Ереваном.

«Мы считаем, что это лучший способ достичь устойчивого прекращения конфликта, и мы продолжим его добиваться», — сказал Миллер.

Вашингтон с осени прошлого года пытается провести очередной раунд встреч глав МИД Армении и Азербайджана, однако это не удается. Были определенные надежды на такую встречу в Вашингтоне в январе, но и она не состоялась.

Тем временем, двусторонняя комиссия по делимитации границы продолжает встречаться без посредников, на границе, обсуждая вопросы делимитации. Эти встречи проходят в рамках переговоров по заключению мирного договора, которые однако не имеют особого прогресса.

Комментарии Миллера прозвучали в момент, когда госсекретарь Энтони Блинкен направляется в Мюнхен для участия в ежегодном саммите по безопасности. Ожидается, что к мероприятию также присоединятся лидеры Азербайджана и Армении. В прошлом году они провели там трехстороннюю встречу с Блинкеном. Однако пока неясно, будет ли госсекретарь инициировать какую-либо встречу с ними в этот раз.