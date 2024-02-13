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(20 минут назад)
США продолжат организацию мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией

США продолжат организацию мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США продолжат организацию мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией

США заявили в понедельник, что продолжат проводить мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

"Мы, безусловно, поддерживаем продолжение диалога по этому вопросу", - заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге, отвечая на вопрос TURAN о текущем состоянии переговоров между Баку и Ереваном.

«Мы считаем, что это лучший способ достичь устойчивого прекращения конфликта, и мы продолжим его добиваться», — сказал Миллер.

Вашингтон с осени прошлого года пытается провести очередной раунд встреч глав МИД Армении и Азербайджана, однако это не удается. Были определенные надежды на такую встречу в Вашингтоне в январе, но и она не состоялась.

Тем временем, двусторонняя комиссия по делимитации границы продолжает встречаться без посредников, на границе, обсуждая вопросы делимитации. Эти встречи проходят в рамках  переговоров по заключению мирного договора, которые однако не имеют особого прогресса.

Комментарии Миллера прозвучали в момент, когда госсекретарь Энтони Блинкен направляется  в Мюнхен для участия в ежегодном саммите по безопасности. Ожидается, что к мероприятию также присоединятся лидеры Азербайджана и Армении. В прошлом году они провели там  трехстороннюю встречу с Блинкеном. Однако пока неясно, будет ли госсекретарь инициировать какую-либо встречу с ними в этот раз.

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