Комментарии Трампа по НАТО «опасны» - Администрация Байдена
Комментарии Трампа по НАТО «опасны» - Администрация Байдена
Администрация Байдена в понедельник осудила предложение Дональда Трампа, что США могут отказаться от защиты союзников по НАТО, которые не выполняют обязательства по расходам на оборону.
«Президент Байден говорил об этом на выходных и ясно дал понять, что любое поощрение России на шаги против наших союзников и партнеров опасно», - заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге, отвечая на вопрос TURAN.
«Альянс с НАТО обеспечивает безопасность американскому народу. Это не просто выгода – это не просто Альянс, в который США вкладывают средства, мы также многое получаем от этого Альянса», - продолжил он.
Члены НАТО установили уровень расходов на оборону на уровне не менее 2% ВВП, хотя, как сообщается, только 11 стран-членов из 31 тратят столько денег.
Если Трамп вернется в Белый дом, то он позволит России «сделать все, что она хочет» с членами НАТО , которые не вкладывают достаточно средств в Альянс. Демократы и ряд республиканцев поспешили осудить заявление Трампа.
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