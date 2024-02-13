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(19 минут назад)
Комментарии Трампа по НАТО «опасны» -  Администрация Байдена

Комментарии Трампа по НАТО «опасны» -  Администрация Байдена

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Комментарии Трампа по НАТО «опасны» -  Администрация Байдена

Администрация Байдена в понедельник осудила предложение Дональда Трампа, что США могут отказаться от защиты союзников по НАТО, которые не выполняют обязательства по расходам на оборону.

«Президент Байден говорил об этом на выходных и ясно дал понять, что любое  поощрение России на шаги против  наших союзников и партнеров опасно», - заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге,  отвечая на вопрос TURAN.

 «Альянс  с НАТО обеспечивает  безопасность американскому народу. Это не просто выгода – это не просто Альянс, в который США вкладывают средства, мы также многое получаем от этого Альянса», - продолжил он.

Члены НАТО установили уровень  расходов на оборону на уровне не менее 2% ВВП, хотя, как сообщается, только 11 стран-членов из 31 тратят столько денег.

Если Трамп вернется в Белый дом, то он  позволит России «сделать все, что она хочет» с членами НАТО , которые  не вкладывают достаточно средств в Альянс.  Демократы и ряд республиканцев поспешили осудить заявление Трампа.

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