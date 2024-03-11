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(9 часов назад)
Минобороны Азербайджана заявило о нейтрализации БПЛА ВС Армении

Минобороны Азербайджана заявило о нейтрализации БПЛА ВС Армении

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Минобороны Азербайджана заявило о нейтрализации БПЛА ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило о нейтрализации БПЛА вооруженных сил Армении, выполнявшего разведывательный полет над азербайджанскими позициями.

"11 марта в 12:10  подразделения вооруженных сил Армении  запустили квадрокоптер с целью осуществления  разведывательных полетов над позициями Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Эсрик Товузского района", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Обнаруженный беспилотный летательный аппарат был нейтрализован азербайджанскими подразделениями с помощью специальных технических средств.

 

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