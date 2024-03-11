Минобороны Азербайджана заявило о нейтрализации БПЛА ВС Армении

Бакинский апелляционный суд 11 марта отклонил жалобу руководителя интернет-телевидения “Kanal 13” Теймура Керимова на отказ в переводе под домашний арест. В суде он отверг обвинение в вымогательстве. Керимов сказал, что его преследуют за профессиональную журналистскую деятельность, освещение беззакония.