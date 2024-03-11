Подписан пакет азербайджано-казахстанских документов

Пакет азербайджано-казахстанских документов был подписан сегодня в Баку по итогам переговоров президентов двух стран – Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева.

Президенты подписали Постановление первого заседания межгосударственного совета.

Кроме того, между Агентством развития медиа Азербайджана и Центральной службой коммуникаций Казахстана были подписаны меморандумы о сотрудничестве между фондами поддержки малого и среднего бизнеса двух стран.

Также между SOCAR и компанией «КазМунайГаз» были подписаны:

- Меморандум о стратегическом сотрудничестве о купле-продаже казахстанской нефти и соглашение о поэтапном увеличении объемов транспортировки казахстанской нефти через территорию Азербайджана.

- Соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджанским инвестиционным холдингом и АО «Самрук Казйна».

- План мероприятий относительно сотрудничества между министерством культуры Азербайджана и министерством культуры и информации Казахстана на 2024-2025 гг.

- Протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве между двумя странами в области образования.

- Соглашение о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов.