Подписан пакет азербайджано-казахстанских документов
Подписан пакет азербайджано-казахстанских документов
Пакет азербайджано-казахстанских документов был подписан сегодня в Баку по итогам переговоров президентов двух стран – Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева.
Президенты подписали Постановление первого заседания межгосударственного совета.
Кроме того, между Агентством развития медиа Азербайджана и Центральной службой коммуникаций Казахстана были подписаны меморандумы о сотрудничестве между фондами поддержки малого и среднего бизнеса двух стран.
Также между SOCAR и компанией «КазМунайГаз» были подписаны:
- Меморандум о стратегическом сотрудничестве о купле-продаже казахстанской нефти и соглашение о поэтапном увеличении объемов транспортировки казахстанской нефти через территорию Азербайджана.
- Соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджанским инвестиционным холдингом и АО «Самрук Казйна».
- План мероприятий относительно сотрудничества между министерством культуры Азербайджана и министерством культуры и информации Казахстана на 2024-2025 гг.
- Протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве между двумя странами в области образования.
- Соглашение о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов.
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