Площадь перед станцией метро «28 мая» и железнодорожным вокзалом будет пешеходной зоной

Площадь перед станцией метро «28 мая» и железнодорожным вокзалом будет пешеходной зоной

C 12 марта въезд и парковка индивидуальных транспортных средств на площади перед станцией метро «28 мая» и железнодорожным вокзалом Баку будет запрещен.

Такое решение принял Координационный совет по транспорту. Это сделано с целью улучшения организации движения городского транспорта и пешеходов.

Контроль за исполнением решения будут осуществлять Дорожная полиция и Агентство наземного транспорта.

С 12 марта на указанную территорию разрешается въезд только регулярных автобусных маршрутов. Также отмечается, что ежедневно через указанное пространство по 13 маршрутам проезжает 1237 автобусов.