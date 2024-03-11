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(9 часов назад)
Площадь перед станцией метро «28 мая» и железнодорожным вокзалом будет пешеходной зоной

Площадь перед станцией метро «28 мая» и железнодорожным вокзалом будет пешеходной зоной

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Площадь перед станцией метро «28 мая» и железнодорожным вокзалом будет пешеходной зоной

C 12 марта въезд и парковка индивидуальных транспортных средств на площади перед станцией метро «28 мая» и железнодорожным вокзалом Баку будет запрещен.

Такое решение принял Координационный совет по транспорту.  Это сделано с целью улучшения организации движения городского транспорта и пешеходов.

Контроль за исполнением решения будут осуществлять Дорожная полиция и Агентство наземного транспорта.

С 12 марта на указанную территорию разрешается въезд только регулярных автобусных маршрутов.  Также отмечается, что ежедневно через указанное пространство по 13 маршрутам проезжает 1237 автобусов.

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