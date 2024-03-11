  • contact.az Contact
  • Баку
  • Cloudy 5.80 C
  • Вторник, 12 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(9 часов назад)
Amnesty International призвала использовать COP29 для уважения прав человека в Азербайджане

Amnesty International призвала использовать COP29 для уважения прав человека в Азербайджане

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Amnesty International призвала использовать COP29 для уважения прав человека в Азербайджане

Международная правозащитная организация Amnesty International осудила последние аресты журналистов и активистов в Азербайджане по делу Toplum TV.

«Это подавление независимых СМИ – прямое посягательство свободы выражения мнений и свободы медиа, вопиющая попытка заставить замолчать критические голоса. Власти Азербайджана преследуют и запугивают независимые СМИ и оппозиционные группы, демонстрируя открытое неуважение прав человека и верховенства закона», - заявила представитель Amnesty International по Южному Кавказу Наталья Нозадзе.

Власти Азербайджана должны немедленно прекратить подавление прав человека и независимых СМИ,  отметила она.

Amnesty International призывает международное сообщество признать срочность и серьезность ситуации в Азербайджане и оказать давление на власти для прекращения репрессий. «В ноябре этого года страна собирается провести климатическую конференцию COP29, крайне важно, чтобы международное внимание было использовано для требования уважения прав человека», - резюмировала Нозадзе.

 

Написать отзыв

Политика

Son həbslərin səbəbi nədir? – Ərəstun Oruclu Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей