Amnesty International призвала использовать COP29 для уважения прав человека в Азербайджане

Amnesty International призвала использовать COP29 для уважения прав человека в Азербайджане

Международная правозащитная организация Amnesty International осудила последние аресты журналистов и активистов в Азербайджане по делу Toplum TV.

«Это подавление независимых СМИ – прямое посягательство свободы выражения мнений и свободы медиа, вопиющая попытка заставить замолчать критические голоса. Власти Азербайджана преследуют и запугивают независимые СМИ и оппозиционные группы, демонстрируя открытое неуважение прав человека и верховенства закона», - заявила представитель Amnesty International по Южному Кавказу Наталья Нозадзе.

Власти Азербайджана должны немедленно прекратить подавление прав человека и независимых СМИ, отметила она.

Amnesty International призывает международное сообщество признать срочность и серьезность ситуации в Азербайджане и оказать давление на власти для прекращения репрессий. «В ноябре этого года страна собирается провести климатическую конференцию COP29, крайне важно, чтобы международное внимание было использовано для требования уважения прав человека», - резюмировала Нозадзе.