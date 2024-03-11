Апелляционный суд оставил главу интернет TV «Kanal 11» под стражей
Апелляционный суд оставил главу интернет TV «Kanal 11» под стражей
Бакинский апелляционный суд 11 марта отклонил жалобу руководителя интернет-телевидения “Kanal 11” Теймура Керимова на отказ в переводе под домашний арест.
В суде он отверг обвинение в вымогательстве. Керимов сказал, что его преследуют за профессиональную журналистскую деятельность, освещение беззакония.
«Если Азербайджан не выполняет международные конвенции в области прав человека, то почему подписывает их», - сказал Керимов, арестованный в декабре 2023 г.
Комитет защиты журналистов призвал власти Азербайджана освободить Керимова, как и других представителей медиа Азербайджана, арестованных в последние месяцы.
Политика
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Международная правозащитная организация Amnesty International осудила последние аресты журналистов и активистов в Азербайджане по делу Toplum TV. «Это подавление независимых СМИ – прямое посягательство свободы выражения мнений и свободы медиа, вопиющая попытка заставить замолчать критические голоса. Власти Азербайджана преследуют и запугивают независимые СМИ и оппозиционные группы, демонстрируя открытое неуважение прав человека и верховенства закона», - заявила представитель Amnesty International по Южному Кавказу Наталья Нозадзе.
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