Апелляционный суд оставил главу интернет TV  «Kanal 11» под стражей

Бакинский апелляционный суд 11 марта отклонил жалобу руководителя интернет-телевидения “Kanal 11” Теймура Керимова на отказ в переводе под домашний арест.

В суде он отверг обвинение в вымогательстве. Керимов сказал, что его преследуют за профессиональную журналистскую деятельность, освещение беззакония.

«Если Азербайджан не выполняет международные конвенции в области прав человека, то почему подписывает их», - сказал Керимов, арестованный в декабре 2023 г.

Комитет защиты журналистов призвал власти Азербайджана освободить Керимова, как и других представителей медиа Азербайджана, арестованных в последние месяцы.