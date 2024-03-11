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(9 часов назад)
Землетрясение на Каспии

Землетрясение на Каспии

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Землетрясение на Каспии

Ближе к вечеру 11 марта в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3.9. Подземные толчки были зафиксированы в 16.53 по бакинскому времени, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

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