Землетрясение на Каспии

C 12 марта запрещается въезд и парковка индивидуальных транспортных средств на площади перед станцией метро «28 мая» и железнодорожным вокзалом Баку. Такое решение принял Координационный совет по транспорту. Это сделано с целью улучшения организации движения городского транспорта и пешеходов.