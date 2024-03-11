Землетрясение на Каспии
Землетрясение на Каспии
Ближе к вечеру 11 марта в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3.9. Подземные толчки были зафиксированы в 16.53 по бакинскому времени, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Общество
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C 12 марта запрещается въезд и парковка индивидуальных транспортных средств на площади перед станцией метро «28 мая» и железнодорожным вокзалом Баку. Такое решение принял Координационный совет по транспорту. Это сделано с целью улучшения организации движения городского транспорта и пешеходов.
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- 11 март 2024, 14:09
12 марта в Баку и на Апшероне сохранится пасмурная погода без осадков. Утром местами туман. Ветер северо-западный, порывыстый, после обеда перейдет в юго-восточный. Температура воздуха ночью составит +3+6, днем будет +6+9.
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- 11 март 2024, 13:30
Лидирующий мобильный оператор открывает очередной центр обслуживания абонентов в Карабахе ООО «Azercell Telecom» продолжает расширять свою сеть центров обслуживания абонентов на освобожденных территориях. Лидирующий оператор мобильной связи объявляет об открытии официального дилерского магазина в центре Ханкенди.
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- 11 март 2024, 12:37
Минувшей ночью проживающие в Масаллы, в частном доме Айтадж Азимова и двое ее малолетних детей умерли, отравившись угарным газом.
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