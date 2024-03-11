  • contact.az Contact
  • Баку
  • Cloudy 5.80 C
  • Вторник, 12 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(9 часов назад)
Чем вызваны недавние аресты?
A- A A+
AZ EN
Камран Махмудов
Камран Махмудов

Журналист

Чем вызваны недавние аресты?

Недавние аресты нескольких сотрудников Toplum TV и членов платформы "Третья республика", вызвали обеспокоенность и подняли вопросы о свободе СМИ и государственном контроле в Азербайджане. Аресты, которые произошли 6 и 7 марта, привлекли внимание к растущей напряженности между независимыми СМИ и властями Азербайджана.

Последовательность событий, приведших к этим арестам, показательна. 6 марта полиция провела рейд в офис Toplum TV, известного независимого СМИ в Азербайджане. Одновременно в квартирах нескольких сотрудников сайта были проведены обыски. Обвинения, выдвинутые против таких лиц, как Акиф Гурбанов, Фарид Исмаилов, Мушфиг Джаббар, Али Зейнал, Рамиль Бабаева, Эльмир Аббасов и Илькин Амрахов, по статье 206.3.2 Уголовного кодекса, обвиняют их в контрабанде.

Впоследствии, 8 марта, Алескер Мамедли, основатель Toplum TV, был задержан неустановленными лицами возле стамбульской клиники. Впоследствии в его доме был проведен обыск, и против него были выдвинуты аналогичные обвинения. Кроме того, Руслан Иззетели, член платформы "Третья республика", также был задержан. По решению суда и Мамедли, и Иззетели были заключены под стражу сроком на четыре месяца.

Заявленной причиной этих арестов, по словам политического комментатора Арастуна Оруджлу, является попытка правительства Азербайджана задушить независимые СМИ. В интервью  программе «Сложный вопрос» Оруджлу утверждает, что на протяжении многих лет властям не удавалось разработать собственную оперативную информационную политику, что привело к потере контроля над информационным пространством. Поскольку проправительственные телеканалы уступали позиции независимым платформам, особенно в Интернете, власти начали чувствовать угрозу.

В ответ Оруджлу предполагает, что правительство стремилось создать альтернативные каналы YouTube, чтобы противостоять влиянию независимых СМИ. Однако из-за существующих ограничений, таких как ограничения на обсуждение внутренней политики и экономики, эти усилия были недостаточными. Следовательно, правительство прибегло к запугиванию и подавлению независимых медиа-платформ.

Чтобы полностью установить контроль над медиапространством, утверждает Оруджлу, правительству потребуется прибегнуть к радикальным мерам, подобным тем, которые наблюдаются в авторитарных режимах, таких как Северная Корея или Китай, таким как ограничение доступа в Интернет или установление контроля над такими платформами, как YouTube. Однако, учитывая расположение Азербайджана на европейском пространстве, такие меры, вероятно, столкнутся со значительным международным вниманием и противодействием.

Таким образом, аресты лиц, связанных с Toplum TV и платформой "Третья республика", можно рассматривать как часть более широкой стратегии правительства Азербайджана по установлению контроля над медиа-ландшафтом страны. Преследуя независимые голоса, правительство стремится сохранить свою власть и подавить инакомыслящие высказывания. Однако такие действия вызывают серьезную обеспокоенность по поводу свободы прессы и демократических принципов в Азербайджане, вызывая призывы к международному вниманию и осуждению.

Написать отзыв

Сложный вопрос

  • Закрытие Toplum TV ответ Баку Совету Европы? Сложный вопрос
    • 7 март 2024, 21:20

    Закрытие Toplum TV ответ Баку Совету Европы?

    Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов недавно опубликовала свой ежегодный доклад под названием "Свобода прессы в Европе: пришло время изменить ситуацию", проливающий свет на состояние свободы СМИ на континенте. Азербайджан оказался в центре внимания в разделе доклада, посвященном безнаказанности за убийства журналистов и притеснениям, с которыми сталкиваются работники средств массовой информации.

    Читать далее
  • Почему закрыли Toplum TV? Сложный вопрос
    • 7 март 2024, 14:46

    Почему закрыли Toplum TV?

    Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана 6 марта провели серию рейдов в офисах Toplum TV и домах его сотрудников, вызвав шок в медийном пространстве страны. Рейды, проведенные без присутствия адвокатов и, как сообщается, без надлежащей документации, завершились задержанием нескольких лиц, связанных с телеканалом и III Республиканской платформой, организацией гражданского общества.

    Читать далее
  • Что имел в виду депутат, когда говорил о «необходимости обезвреживания»? Сложный вопрос
    • 6 март 2024, 17:15

    Что имел в виду депутат, когда говорил о «необходимости обезвреживания»?

    На недавней парламентской сессии высказывания депутата Захида Оруджа вызвали широкую обеспокоенность состоянием свободы слова и демократических принципов в Азербайджане. Комментарии Оруджа, предполагающие необходимость нейтрализации тех, кто критикует президента Ильхама Алиева, вызвали резкую критику, как со стороны оппозиционных деятелей, так и экспертов, которые опасаются сдерживающего воздействия на инакомыслие и сползания к авторитаризму.

    Читать далее
  • Хищения в Агентстве государственной поддержки НПО? Почему все пытаются что-то урвать у государства? Сложный вопрос
    • 5 март 2024, 21:38

    Хищения в Агентстве государственной поддержки НПО? Почему все пытаются что-то урвать у государства?

    В качестве поразительного откровения была распространена аудиозапись, предположительно с участием Айгюн Алиевой, исполнительного директора Агентства государственной поддержки неправительственных организаций, что вызвало обвинения в коррупции в государственных учреждениях Азербайджана.

    Читать далее

Son həbslərin səbəbi nədir? – Ərəstun Oruclu Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей