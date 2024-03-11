Чем вызваны недавние аресты?
Недавние аресты нескольких сотрудников Toplum TV и членов платформы "Третья республика", вызвали обеспокоенность и подняли вопросы о свободе СМИ и государственном контроле в Азербайджане. Аресты, которые произошли 6 и 7 марта, привлекли внимание к растущей напряженности между независимыми СМИ и властями Азербайджана.
Последовательность событий, приведших к этим арестам, показательна. 6 марта полиция провела рейд в офис Toplum TV, известного независимого СМИ в Азербайджане. Одновременно в квартирах нескольких сотрудников сайта были проведены обыски. Обвинения, выдвинутые против таких лиц, как Акиф Гурбанов, Фарид Исмаилов, Мушфиг Джаббар, Али Зейнал, Рамиль Бабаева, Эльмир Аббасов и Илькин Амрахов, по статье 206.3.2 Уголовного кодекса, обвиняют их в контрабанде.
Впоследствии, 8 марта, Алескер Мамедли, основатель Toplum TV, был задержан неустановленными лицами возле стамбульской клиники. Впоследствии в его доме был проведен обыск, и против него были выдвинуты аналогичные обвинения. Кроме того, Руслан Иззетели, член платформы "Третья республика", также был задержан. По решению суда и Мамедли, и Иззетели были заключены под стражу сроком на четыре месяца.
Заявленной причиной этих арестов, по словам политического комментатора Арастуна Оруджлу, является попытка правительства Азербайджана задушить независимые СМИ. В интервью программе «Сложный вопрос» Оруджлу утверждает, что на протяжении многих лет властям не удавалось разработать собственную оперативную информационную политику, что привело к потере контроля над информационным пространством. Поскольку проправительственные телеканалы уступали позиции независимым платформам, особенно в Интернете, власти начали чувствовать угрозу.
В ответ Оруджлу предполагает, что правительство стремилось создать альтернативные каналы YouTube, чтобы противостоять влиянию независимых СМИ. Однако из-за существующих ограничений, таких как ограничения на обсуждение внутренней политики и экономики, эти усилия были недостаточными. Следовательно, правительство прибегло к запугиванию и подавлению независимых медиа-платформ.
Чтобы полностью установить контроль над медиапространством, утверждает Оруджлу, правительству потребуется прибегнуть к радикальным мерам, подобным тем, которые наблюдаются в авторитарных режимах, таких как Северная Корея или Китай, таким как ограничение доступа в Интернет или установление контроля над такими платформами, как YouTube. Однако, учитывая расположение Азербайджана на европейском пространстве, такие меры, вероятно, столкнутся со значительным международным вниманием и противодействием.
Таким образом, аресты лиц, связанных с Toplum TV и платформой "Третья республика", можно рассматривать как часть более широкой стратегии правительства Азербайджана по установлению контроля над медиа-ландшафтом страны. Преследуя независимые голоса, правительство стремится сохранить свою власть и подавить инакомыслящие высказывания. Однако такие действия вызывают серьезную обеспокоенность по поводу свободы прессы и демократических принципов в Азербайджане, вызывая призывы к международному вниманию и осуждению.
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