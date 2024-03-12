Сегодня «Ветреная среда»

Сегодня отмечается "Ветреная среда" или "Пробуждающая ветер среда" - третья среда месяца Новруз праздника прихода весны по астрономическому солнечному календарю.

В народе есть поверье, что пробудившийся в эту среду ветер приводит в движение ожившие воду и огонь. Устным народным творчеством созданы песни, легенды, предания, мифы, поговорки связанные с божеством ветра. Обряд "Йель баба", совершаемый во время празднования Новруза, связан с верой наших древних предков в бога ветра.

В этот день, согласно традиции, землю осыпают зернами, призывая ветер, чтобы он разнес их и расширил посевы. И если погода будет ветренной, то это признак того, что год будет благодатным. Поэтому, существует поверье, что надо стать под дерево и призывать ветер.

Праздник Новруз начался...