Мировой индекс свободы прессы 2024 года – журналистика под политическим давлением

Свободе прессы во всем мире угрожают те самые люди, которые должны быть ее гарантами – политические власти. Об этом свидетельствует последний ежегодный Всемирный индекс свободы прессы, подготовленный организацией «Репортеры без границ» (RSF).

Все большее число правительств не выполняют свою роль гарантов , чтобы журналистика была надежным и независимым источников информации. Это часто происходит наряду с враждебными действиями, подрывающими роль СМИ и попытками использовать прессу в качестве инструментов в кампании преследования или дезинформации.

Войны и выборы – это наиболее опасные для журналистов события, где их больше всего убивают или арестовывают.

Многие правительства усилили контроль над социальными сетями и Интернетом, ограничивая доступ, блокируя учетные записи и подавляя сообщения, несущие новости и информацию.

Политические деятели часто сами участвуют в кампаниях пропаганды или дезинформации.

В Восточной Европе и Центральной Азии цензура СМИ усилилась, подражая российским репрессивным методам, особенно в Беларуси ( 167-е), Грузии (103-е место), Кыргызстане (120-е место) и Азербайджане (164-е место – на 13 пунктов ниже 2023 года).

Общее снижение политического показателя коснулось и тройки лидеров мирового индекса свободы прессы. Норвегия, по-прежнему находящаяся на первом месте, продемонстрировала падение своего политического рейтинга, а Ирландия (8-е место), где политики подвергли средства массовой информации судебному запугиванию, уступила лидирующие позиции в Европейском Союзе Дании (2-е место), за которой следует Швеция. (3-е место).

В самых нижних позициях: Китай (172), Бачрейн (173), Вьетнам (174), Туркменистан (175), Иран (176), Северная Корея (177), Афганистан (178), Сирия (179).