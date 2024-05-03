В Баку создается новая сеть маршрутных автобусов
В Баку создается новая сеть маршрутных автобусов
По информации Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA), для повышения доступности общественного транспорта разработана новая маршрутная сеть пассажирских автобусов и автобусных полос.
В первую очередь, планируется реализовать 5 новых маршрутов в населенных пунктах Говсан, Мардакан и Шувелан. Для этого будут действовать автобусы:
N120 сообщением Говсан (МИДА) - станции метро «28 Мая»;
N120E - Говсан (Центр) - метро «28 Мая»;
N121E - Говсан (МИДА) - станция метро "Ахмедли",
N140 - поселок Шувелан - станция метро "Кероглу",
N140Е - Мардакян - станции метро "Кероглу” .
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