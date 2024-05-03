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(11 часов назад)
В Баку создается новая сеть маршрутных автобусов

В Баку создается новая сеть маршрутных автобусов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Баку создается новая сеть маршрутных автобусов

По информации Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA), для повышения доступности общественного транспорта разработана новая маршрутная сеть пассажирских автобусов и автобусных полос.

 В первую очередь, планируется реализовать  5 новых маршрутов  в населенных пунктах Говсан, Мардакан и Шувелан. Для этого будут действовать автобусы:

N120  сообщением Говсан (МИДА) -  станции метро «28 Мая»;

N120E  - Говсан (Центр) - метро «28 Мая»;

N121E - Говсан (МИДА) - станция метро "Ахмедли",

N140  - поселок Шувелан - станция метро "Кероглу",

N140Е  - Мардакян - станции метро "Кероглу” .

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