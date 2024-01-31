Миссия БДИПЧ ОБСЕ обнародовала предварительный отчет о предвыборной ситуации в Азербайджане

Наблюдательная миссия БИПЧ ОБСЕ обнародовала промежуточный отчет о внеочередных президентских выборах в Азербайджане, назначеных на 7 февраля.

В день, когда были объявлены досрочные выборы - 7 декабря, Азербайджан и Армения публично подтвердили намерение нормализовать отношения и вести переговоры о мирном договоре на основе уважения суверенитета и территориальной целостности.

Эти выборы станут первыми, которые пройдут на всей территории Азербайджана, указывается в документе.

Миссия отмечает, что недавно в Избирательный кодекс были внесены некоторые технические изменения. Однако внесенные поправки не учитывают предыдущие рекомендации БДИПЧ, и ранее отмеченные недостатки остаются неустраненными.

Также не исполнен ряд решения Европейского суда по правам человека (относительно нарушений в ходе выборов).

Несмотря на то, что заявленными целями новых законов о медиа и политических партиях было «обеспечении благоприятной среды для средств массовой информации и партий», многие собеседники миссии БДИПЧ отметили, что эти акты «еще больше сужают пространство для свободы «выражений и объединений».

Состав избирательных комиссий отражает политический состав парламента и производит впечатление профессиональных и хорошо обеспеченных ресурсами учреждений, говорится в отчете. Что касается численности избирателей, то ЦИК заявила о 6 320 500 зарегистрированных избирателях, что превышает более чем на миллион численность избирателей на последних национальных выборах в 2020 году.

В отчете о кандидатах в президенты говорится, что ни один из кандидатов не является женщиной. Всего семь кандидатов, включая действующего главу государства. Шесть других кандидатов в недавнем прошлом открыто поддерживали действующего президента.

Авторы отчеты отмечают «слабость» агитационной кампании. Ни одна из основных оппозиционных партий, не представленных в парламенте, не участвует в выборах, а одна из них бойкотирует выборы.

Собеседники миссии отмечали, что жесткие требования в связи с новым законом "О политических партиях", предыдущие изменения, связанные с сокращением сроков избирательной кампании, отсутствие государственной поддержки для ведения кампании негативно влияют на политическое участие и конкурентноспособность выборов.

Авторы документа также констатируют, что, несмотря на гарантирование Конституцией свободы СМИ и информации, в последние три месяца имели место многочисленные задержания журналистов и руководителей ряда он-лайн медиа и часть этих фактов произошла в отчетный период. Это, вкупе с ограничениями нового закона "О медиа" и в частности запрета иностранного финансирования, блокировки некоторых критикующих сайтов внутри страны, вызывало у собеседников миссии обеспокоенность, отмечено в документе.

ЦИК создала экспертную группу для рассмотрения жалоб. Однако жалоб туда не поступало.

В апелляционный суд поступило пять жалоб со стороны потенциальных претендентов, однако они были отклонены.

Ряд собеседников миссии заявили, что не доверяют системе разрешения споров и независимости суда. Также указывается на неравность избирательных фондов действующего президента и остальных кандидатов.

Рад организаций гражданского общества, в том числе группы, ранее проводившие мониторинг выборов заявили, что административные препоны для их регистрации, ограничения иностранного финансирования создают серьезные препятствия для организации мониторинга выборов и прохождения аккредитации в ЦИК.

Следующий отчет миссия обнародует на следующий день после выборов – 8 февраля.