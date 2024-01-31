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(9 часов назад)
Франк Швабе: Вопрос не в Карабахе, а в правах человека, демократии и верховенстве закона

Франк Швабе: Вопрос не в Карабахе, а в правах человека, демократии и верховенстве закона

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Франк Швабе: Вопрос не в Карабахе, а в правах человека, демократии и верховенстве закона

Член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от Германии Франк Швабе в интервью «Голосу Америки» ответил на ряд вопросов, возникших в ходе общественных дискуссий по поводу лишения голоса  делегации Азербайджана в ПАСЕ.

«Голос Америки»: Господин Швабе, вы оспорили полномочия азербайджанской делегации, и в итоге ПАСЕ приняла решение отстранить азербайджанских депутатов на год. Каковы были основные опасения, которые привели к этому решению, и ожидаете ли вы какого-либо положительного результата для сторон?

Франк Швабе: Да, лично я оспорил полномочия делегации, но не я один. Три основные группы Парламентской ассамблеи пришли к согласию по этому поводу. Причина ясна, ситуация в Азербайджане очень плохая во многих сферах. Отсутствие уважения к ценностям Совета Европы, отсутствие свободных и справедливых выборов, ситуация в судебной системе и растущее число политзаключенных в Азербайджане.

Но это была не главная причина. Основная причина в том, что все страны должны сотрудничать с ПАСЕ  в хорошем смысле и с добрыми намерениями. Азербайджан же пытается подорвать доверие к  Парламентской ассамблее. Было несколько случаев, когда нашим докладчикам  не разрешили въезд в страну, или пока они были там, им не дали посетить политических заключенных. Это полностью противоречит правилам и идее организации.

Наконец, последней каплей стало то, что нас не пригласили на досрочные выборы 7 февраля. Азербайджан не только не отправил приглашение, но одновременно организовал десятки миссий по наблюдению за выборами, которые я бы назвал фейковыми.  Эти люди приглашены для того, чтобы сказать, что выборы прошли хорошо.

ОБСЕ также была приглашена. Есть две международные организации, членом которых является Азербайджан, и которые должны быть приглашены  для наблюдения за выборами – ОБСЕ и ПАСЕ. Вы не можете просто пригласить одну организацию, а  другой сказать: «Эта наблюдательная миссия мне нравится больше».

Раньше Азербайджан поступал наоборот. В 2015 году Азербайджан пригласил на выборы только ПАСЕ. Потому, что в то время Азербайджан заплатил некоторым членам миссии ПАСЕ, чтобы они дали хорошую оценку выборам. В тоже время, помешали приезду миссии ОБСЕ,  выдвинув условия, которые ОБСЕ не смогла принять.   Нельзя сказать, что я приглашаю только тех, кто положительно оценивает ситуацию.

В Азербайджане ужасная, крайне тяжелая ситуация, поэтому  мы не можем говорить о свободных и честных выборах. Результаты выборов 7 февраля уже ясны, это все знают.

Голос Америки: Делегация Азербайджана покинула пленарное заседание, сделав заявление, что критика Азербайджана связана с «восстановлением территориальной целостности страны, освобождением Карабаха». Поэтому, действия ПАСЕ – это  клеветническая кампания, организованная чтобы очернить Азербайджан и его достижения. Как бы вы на это ответили?

Фрэнк Швабе:  Достижений нет. Когда мы смотрим на ситуацию в Азербайджане, то видим, что они просто хотят создать картину демократии и выглядеть страной, которая хочет что-то сделать. Но это фейк, хотят показать то, чего нет на самом деле. Если же мы увидим, что они действительно хотят изменить  что-то к лучшему, то Совет Европы будет с ними.

Что было совершенно невероятным, так это обвинения в «политической коррупции». Что такое политическая коррупция?  Я не знаю, что такое «политическая коррупция», но я знаю, что такое коррупция. Это подкуп политика, чтобы тот сделал или сказал определенные вещи. Кто подкупал политиков в прошлом? Азербайджан. И это доказано, об этом есть документы, проведено многолетнее исследование. Никто не против Азербайджана. Напротив, Азербайджан – красивая страна с очень красивыми людьми. Проблема в политиках, в президенте, который решает все в стране. Вот в чем проблема.

Вопрос Карабаха или Нагорного Карабаха, как бы вы его не называли, не находится в центре дискуссий в Совете Европы. Мы привержены международному праву и резолюциям ООН. Карабах или Нагорный Карабах, называйте как хотите, это  часть Азербайджана. Но это не значит, что нужно захватывать территорию силой и чтобы с людь случилось то, что случилось.

Я знаю, что есть сотни тысяч азербайджанских беженцев. Я встречался с ними и видел их страдания. Нет сомнений в том, что это огромная проблема. Однако Совет Европы не занимается территориальными вопросами и не может решить территориальные проблемы и найти решение, этим занимаются  ООН или Минская группа.  В компетенцию Совета Европы входит мониторинг ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией в странах-членах.

Что касается критики Армении на одном уровне с Азербайджаном, то Армения тоже является контролируемой страной, но есть одно отличие: изменить ситуацию в Армении можно с помощью выборов. Если народ Армении захочет сменить представителей страны, он сможет это сделать. Среди стран-членов есть только одна страна, где это невозможно. Это - Азербайджан.

Все организовано и результаты очевидны. Таким образом, вопрос связан с правами человека, демократией и верховенством закона в Азербайджане. Карабах раньше и сейчас был частью Азербайджана и не имеет никакого отношения к этому вопросу.

Голос Америки: Многие представители азербайджанской общины, в том числе официальные лица задают вопрос: почему сейчас? Ситуация в Азербайджане в отношении прав человека, политических заключенных, свободы СМИ, гражданского общества  уже многие годы плохая. Однако ПАСЕ никогда раньше не поднимала вопрос столь масштабно. Что изменилось?

Франк Швабе: Если вы посмотрите на резолюции последних 20 лет, то все они были критическими. Было только одно некритическое решение, которое, как мы теперь знаем, было коррумпированным решением.  11 лет назад, в  2013 году в ПАСЕ провалили доклад Штрассера о политических заключенных в Азербайджане. После этого число политзаключенных в Азербайджане стало расти и сегодня мы знаем, что произошло. Так, что критика была всегда. У меня сложилось впечатление, что геополитическая ситуация, победа в войне с Арменией, а теперь и проведение климатической конференции и нефтегазовое соглашение с Евросоюзом, заставляют президента страны ошибочно думать, что он может делать все.

Сейчас ситуация ухудшается и каждую неделю появляется один-два новых политзаключенных, каждую неделю я слышу новые имена. И мы видим участившиеся случаи отказа от сотрудничества с Советом Европы. Все больше и больше не могут въехать в страну. Не приглашение наблюдателей на выборы стала последней каплей. Это был первый случай, когда  страна-член СЕ  не направила в ПАСЕ приглашение для наблюдения за выборами.  Азербайджан пересек красную линию и должен принять последствия этого.

Наши двери открыты. Если Азербайджан скажет «да», мы будем уважать ценности и правила организации, им будет предложено вернуться как можно скорее.

Голос Америки: В своем заявлении азербайджанская сторона также заявила, что «это преднамеренная и неприемлемая попытка вмешаться в избирательный процесс в Азербайджане». Что вы думаете об этом?

Франк Швабе: Мы не хотим ни во что вмешиваться. Процедура такова, что нас должны пригласить наблюдать за выборами и делать заявления  до и после выборов. Это нормальная процедура. Мы говорим о выборах и о том, что мы видели. Это не вмешательство. Мы требуем, чтобы все страны соблюдали правила. Если же Азербайджан не желает принимать существующие у нас  правила, то должны ответить.

Голос Америки: В некоторых статьях, опубликованных в азербайджанской прессе, близкой к правительству, говорится, что Азербайджан не нуждается в Совете Европы и может выйти из Европейского суда по правам человека. Может ли это быть тот результат, на который вы или Ассамблея надеялись?

Франк Швабе: Нет, мы не хотим. Мы хотим, чтобы все граждане Европы имели доступ к Европейскому суду по правам человека. Для многих это последний шанс добиться того, его они не смогли достичь на национальном уровне. К сожалению, нам пришлось изгнать Россию, потому что она ничего не уважала и начала войну против другой страны-члена – Украины. Беларусь – еще одна страна, которая не является членом организации по тем же причинам.

Я не знаю, хочет ли Азербайджан выйти из этого клуба, в который входят все остальные европейские страны? Мы настаиваем на исполнении судебных решений странами-членами, а с этим в Азербайджане много проблем. Если Азербайджан не воспринимает правила всерьез, если он говорит, что правила для нас недействительны, то это могут сказать и другие 45 стран. Это уничтожит организацию, мы этого не допустим.

Мы не можем изменить ситуацию в стране. Я не могу приехать в Азербайджан и сказать: освободите политзаключенного, это не мои полномочия. Азербайджан – независимая, суверенная страна, там могут сажать людей. Однако если вы являетесь членом Совета Европы, вы заявляете, что вы свободны и открыты, люди могут говорить о ситуации, мы можем следить за ситуацией, наши репортеры могут поехать в Азербайджан и сообщить об увиденном. Мы должны иметь возможность ходить в тюрьмы и сообщать об увиденном, ходить на выборы и рассказывать, как проходили выборы.

Народ Азербайджана должен иметь доступ к информации. Если ограничивают возможности мониторинга, то это красная линия для  организации, и мы четко обозначаем это.

Голос Америки: Какие конкретные меры должны предпринять власти Азербайджана для решения проблемы? Каковы условия?

Франк Швабе: Резолюция не ставит никаких условий. Это зависит от того, что произойдет в ближайшие месяцы. Было бы полезно, если мы получим сигналы в правильном направлении: освобождение политических заключенных. Я имею в виду несколько человек, у которых довольно плохое здоровье. Один из них — профессор и должен находиться в Дрезден. Германия ждет его. Он очень надежный и порядочный человек, он просто критиковал президента и систему вокруг него. Но это можно делать в Совете Европы. Поэтому, не надо выдумывать странные обвинения и бросать кого-то в тюрьму.

Нам нужны доказательства, что Азербайджан будет приглашать наблюдателей на все выборы. Также все депутаты ПАСЕ должны иметь свободный доступ в страну. Азербайджан находится под наблюдением. В последний раз докладчики Мониторингового комитета хотели посетить тюрьмы, но им не дали. Азербайджан должен изменить ситуацию.

«Голос Америки»:  Азербайджан является одним из энергетических партнеров Евросоюза. Как нынешняя ситуация может повлять на отношения Азербайджан-ЕС ?

Франк Швабе: Честно говоря, для меня это ничего не значит. У нас есть экономические отношения со всем миром. Даже такие страны, как Китай, которые явно не являются демократическими. Можно привести множество других примеров. Я не против экономического сотрудничества. Мы можем сотрудничать и в ряде других областей. Изменение климата, например. Теперь в Азербайджане пройдет конференция по изменению климата. Нам нужно, чтобы Азербайджан играл хорошую, а не плохую роль в разрешении геополитических и региональных конфликтов. Мы можем продолжать работать над всеми этими вопросами, но я не готов обменивать права человека на нефть.

Совет Европы -  организация, построенная на руинах Второй мировой войны.  Если вы агрессивны внутри, вы будете агрессивны и снаружи. Это урок, который мы извлекли из Второй мировой войны.

Я немец. Германия спровоцировала Вторую мировую войну. Эта организация – лучшее, что мы можем получить в Европе. Все страны должны быть членами этой организации и учиться у нее. Мы должны учиться друг у друга. Но есть основополагающие ценности и правила. Возможно, вы не идеальны, но вам следует хотя бы придерживаться этих ценностей и правил. Если это возможно, если Азербайджан желает это сделать, мы можем очень хорошо сотрудничать.

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