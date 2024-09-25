Многоцелевые истребители JF-17C (Block-III) поступили на вооружение ВВС Азербайджана
Многоцелевые истребители JF-17C (Block-III) поступили на вооружение ВВС Азербайджана
В среду в Бакинском международном аэропорту был представлен многоцелевой истребитель JF-17C (Block-III) совместного пакистано-китайского производства. Как сказано в сообщении Минобороны, эти самолеты поступили в арсенал ВВС Азербайджана.
О данных новой боевой машины главе государства Ильхаму Алиеву рассказал глава Авиационного комплекса Пакистана Хаким Раза.
JF-17C (Block-III) является одномоторным многоцелевым боевым самолетом.
Самолет предназначен для ведения воздушных боев и нанесения ударов по наземным целям.
Согласно открытым источникам, максимально допустимая скорость самолета - 1910 км/ч, дальность - 2037 км, высота полета до 15 240 м.
Вооружения: двуствольная пушка, 4 управляемые ракеты «воздух-воздух», одна ракета «воздух-поверхность». Неуправляемые ракеты, до 15 бомб различных типов.
Согласно сообщению пакистанского издания Air Operation Syndicate, Азербайджан закупает эти истребители на сумму 1,6 млрд. долларов.
По данным того же источника, JF-17 превосходит по своим характеристикам самолеты МИГ-29 и СУ-25 и может противодействовать системе ПВО С-300.
Контракт включает также поставку боеприпасов и обучение летчиков.
По данным из открытых источников, цена такого самолета – 25 млн. долларов. Учитывая сумму сделки, можно сказать, что Азербайджан полностью заменит свой парк военных самолетов. То есть, будет приобретено около 60 самолетов JF-17C Block III.
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