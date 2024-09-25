Немецкий депутат призвал освободить Анара Мамедли

Глава германской делегации в ПАСЕ Франк Швабе призвал освободить арестованного в Азербайджане руководителя Центра мониторинга выборов и демократического образования Анара Мамедли

"Анар Мамедли, лауреат премии Вацлава Гавела Совета Европы, вновь находится в тюрьме в Азербайджане.

Его следует немедленно освободить. Ни одна страна не может поехать на COP29 ( в ноябре в Баку), не потребовав немедленного освобождения Анара Мамедли и всех других политических заключенных», - написал он в социальной сети X.

Напомним, что Мамедли был арестован в апреле этого года по обвинению в контрабанде. Правозащитники признали его политзаключенным. Многие международные организации призывали к освобождению Мамедли.