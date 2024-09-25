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(47 минут назад)
Погода в четверг

Погода в четверг

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода в четверг

26 сентября в Баку будет переменчивая погода , утром и вечером в ряде мест возможны осадки. Ветер северо-западный, умеренный.

Температура воздуха ночью +17+21°, днем +23+26°. Влажность ночью 70-80%, днем 55-60%.

По районам пройдут дожди с грозами, местами интенсивные. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха в низменности днем +23+27°. В горах днем +13+18°.

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