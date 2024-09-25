Погода в четверг
26 сентября в Баку будет переменчивая погода , утром и вечером в ряде мест возможны осадки. Ветер северо-западный, умеренный.
Температура воздуха ночью +17+21°, днем +23+26°. Влажность ночью 70-80%, днем 55-60%.
По районам пройдут дожди с грозами, местами интенсивные. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха в низменности днем +23+27°. В горах днем +13+18°.
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- Политика
- 25 сентябрь 2024 14:40
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Общество
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- 26 сентябрь 2024, 13:02
27 сентября в столице будет переменчивая погода. Ночью в ряде мест возможны осадки. Ветер северо-восточный.
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- 25 сентябрь 2024, 18:08
В августе они согласовали Хартию о совместной деятельности комиссий по вопросам делимитации и безопасности границ с Азербайджаном. 24 сентября Армения заявила, что Конституционный суд обсудит, соответствует ли документ ее Конституции.
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- 25 сентябрь 2024, 15:45
Студенты, обучающиеся в Карабахе могут бесплатно пользоваться тарифным пакетом «SuperSən 10GB» в течение 6 месяцев Компания «Azercell Telecom», развернувшая первую мобильную инфраструктуру в Карабахе, продолжает предоставлять современные услуги связи населению, возвращающемуся на эти территории. Лидирующий мобильный оператор объявляет о старте специальной кампании, направленной на поддержку студентов, получающих образование в Карабахе.
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- 25 сентябрь 2024, 15:01
21 сентября в 15:17 четверо граждан Афганистана были задержаны при попытке нарушить границу Азербайджана со стороны Ирана. Это Мадави Мухаммадхалил Джавад, 2002 г. р., Махаммади Алирза Махаммадхасан, 2003 г. р., Рзаи Азизулла Махаммадалим, 2004 г. р. и Махаммади Мехти Захер, 2006 г. р.
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