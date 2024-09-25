  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny23.40 C
  • Четверг, 26 сентябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(47 минут назад)
Четверо афганцев пытались перейти границу со стороны Ирана

Четверо афганцев пытались перейти границу со стороны Ирана

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Четверо афганцев пытались перейти границу со стороны Ирана

21 сентября в 15:17 четверо граждан Афганистана были задержаны при попытке нарушить границу Азербайджана со стороны Ирана. Это  Мадави Мухаммадхалил Джавад, 2002 г. р., Махаммади Алирза Махаммадхасан, 2003 г. р., Рзаи Азизулла Махаммадалим, 2004 г. р. и Махаммади Мехти Захер, 2006 г. р.   

Инцидент имел место на территории погранотряда «Лянкяран».

Написать отзыв

Общество

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей