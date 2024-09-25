Четверо афганцев пытались перейти границу со стороны Ирана

21 сентября в 15:17 четверо граждан Афганистана были задержаны при попытке нарушить границу Азербайджана со стороны Ирана. Это Мадави Мухаммадхалил Джавад, 2002 г. р., Махаммади Алирза Махаммадхасан, 2003 г. р., Рзаи Азизулла Махаммадалим, 2004 г. р. и Махаммади Мехти Захер, 2006 г. р.

Инцидент имел место на территории погранотряда «Лянкяран».