Москва довольна, что Баку и Ереван общаются без Западных посредников

Москва довольна тем, что Баку и Ереван общаются без посредничества Запада

Россия позитивно оценивает прошедшую 10-11 мая в Казахстане встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана по выработке мирного договора. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Важно, что такие встречи идут в русле трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг., предусматривающих, помимо заключения мирного договора, разблокирование транспортных и экономических связей между Азербайджаном и Арменией, делимитацию совместной границы, развитие контактов по линии гражданских обществ», - сказал он.

Каковы риски для безопасности Армении в случае выхода из ОДКБ? На этот вопрос замминистра ответил, что альтернативы для Еревана нет. Многие сегодняшние риски Армении можно было устранить если бы Ереван в 2022 году допустил бы на границу с Азербайджаном наблюдателей ОДКБ.

Что касается миссии Евросоюза, то, по словам Галузина, она «не защищает рубежи государства, а занимается сбором разведданных против Азербайджана, Ирана и России».

Дальнейшее сближение Армении с Западом угрожает суверенитету страны и может сделать «невозможным возврат к совместной работе по выстраиванию единого оборонного пространства с Россией и другими союзниками по ОДКБ», - считает замминистра РФ.

«Проводимая «коллективным Западом» экспансия на постсоветском пространстве является проявлением многовековой колониальной политики, направленной на выкачивание ресурсов, эксплуатацию населения и расширение своего влияния в регионе», - полагает Галузин.