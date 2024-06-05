Российское правительство "использует дезинформацию для распространения лжи и слухов по Европе и всему миру", заявил во вторник Госдепартамент США.

Отвечая на вопрос TURAN о росте российской дезинформации в Европе в преддверии выборов в эти выходные, пресс-секретарь Мэтью Миллер заявил на брифинге, что США «крайне обеспокоены» российской дезинформацией.

«Это была важная тема для разговора на встрече министров иностранных дел стран НАТО на прошлой неделе в Праге, и госсекретарь поднял этот вопрос, и не только поднял, но и услышал серьезную обеспокоенность от наших европейских партнеров», - добавил он.

«Мы видели, как российское правительство использует дезинформацию против собственного народа, для распространения лжи и слухов по Европе и всему миру. И мы обсуждаем с нашими партнерами как лучше ответить на это», - сказал Миллер.

Отвечая на вопрос, касающийся российской дезинформации о том, что якобы США «планируют организовать в Грузии новый Майдан» накануне парламентских выборов, Миллер сказал, что это еще один пример дезинформационной кампании со стороны Кремля.

«То, что вы видели в Грузии за последние несколько недель, — это выражение грузинским народом своей воли и его оппозиция в отношении этого пророссйиского закона, принятого правительством Грузии. Это не имеет ничего общего с Соединенными Штатами, это позиция народа Грузии».

Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Запад «возможно, планирует свергнуть правительство Грузии», на фоне роста напряженности в стране после принятия законна «об иноагентах».