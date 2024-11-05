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  • «Мы поддерживаем народ Грузии», — заявили США, в то время как тысячи людей протестуют против «украденных выборов» в Тбилиси
«Мы поддерживаем народ Грузии», — заявили США, в то время как тысячи людей протестуют против «украденных выборов» в Тбилиси
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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

«Мы поддерживаем народ Грузии», — заявили США, в то время как тысячи людей протестуют против «украденных выборов» в Тбилиси

Соединенные Штаты заявили в понедельник, что ясно дали понять, что поддерживают народ Грузии и его надежды на вступление в ЕС.

«Конечно, мы поддерживаем народ Грузии», — заявил пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге, отвечая на вопросы TURAN о демонстрациях в Тбилиси, когда в понедельник тысячи людей вышли на улицы . Спустя неделю после того, как пророссйиская «Грузинская мечта» на фоне фальсификации парламентских выборов объявила себя победителем, манифестанты потребовали проведения новых выборов.

Лидеры оппозиции призвали к протестам и гражданскому сопротивлению до тех пор, пока не будут объявлены новые выборы. На сегодня запланирован новый митинг.

Грузинская оппозиция и проевропейский президент страны Саломе Зурабишвили отказались признать законность последних выборов, заявив о масштабном мошенничестве и вмешательстве со стороны России.

Две американские социологические компании также заявили, что официальные результаты выборов указывают на манипуляцию, поскольку они резко расходятся с экзит-полами, которые они проводили.

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