«Мы поддерживаем народ Грузии», — заявили США, в то время как тысячи людей протестуют против «украденных выборов» в Тбилиси
Соединенные Штаты заявили в понедельник, что ясно дали понять, что поддерживают народ Грузии и его надежды на вступление в ЕС.
«Конечно, мы поддерживаем народ Грузии», — заявил пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге, отвечая на вопросы TURAN о демонстрациях в Тбилиси, когда в понедельник тысячи людей вышли на улицы . Спустя неделю после того, как пророссйиская «Грузинская мечта» на фоне фальсификации парламентских выборов объявила себя победителем, манифестанты потребовали проведения новых выборов.
Лидеры оппозиции призвали к протестам и гражданскому сопротивлению до тех пор, пока не будут объявлены новые выборы. На сегодня запланирован новый митинг.
Грузинская оппозиция и проевропейский президент страны Саломе Зурабишвили отказались признать законность последних выборов, заявив о масштабном мошенничестве и вмешательстве со стороны России.
Две американские социологические компании также заявили, что официальные результаты выборов указывают на манипуляцию, поскольку они резко расходятся с экзит-полами, которые они проводили.
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