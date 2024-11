ABŞ Gürcüstan xalqını dəstəklədiyini bildirir, Tbilisidə isə minlərlə adam "oğurlanmış səslər"ə etiraz edir

Bazar ertəsi ABŞ bildirib ki, Gürcüstan xalqını və onun Avropa İttifaqına daxil olmaq ümidlərini dəstəklədiyinə açıq şəkildə işarə edib.

"Əlbəttə, biz Gürcüstan xalqını dəstəkləyirik", - Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Metyu Miller brifinqdə Turan-ın Tbilisidəki nümayişlərlə, bazar ertəsi minlərlə adamın küçələrə çıxması ilə bağlı sualını cavablandırarkən bildirib. Rusiyapərəst Gürcü Arzusu Partiyası parlament seçkilərinin saxtalaşdırılması fonunda özünü qalib elan etdikdən bir həftə sonra nümayişçilər yeni seçkilərin keçirilməsini tələb ediblər.

Müxalifət liderləri yeni seçkilər elan olunana qədər etirazlara və vətəndaş müqavimətinə çağırıblar. Bu günə yeni mitinq planlaşdırılıb.

Gürcüstan müxalifəti və Avropapərəst prezident Salome Zurabişvili son seçkilərin qanuniliyini tanımaqdan imtina edərək Rusiya tərəfindən miqyaslı saxtakarlığın və müdaxilənin olduğunu bildiriblər.

Amerikanın iki sosioloji şirkəti bildirib ki, seçkilərin rəsmi nəticələri manipulyasiyanı göstərir, çünki onların keçirdikləri ekzit-pollardan kəskin fərqlənir.

