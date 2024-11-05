Российская дезинформация сегодня является «самой активной угрозой» подрыва общественного доверия к американским выборам, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

В совместном заявлении в понедельник вечером Управление национальной разведки, ФБР и Агентство кибербезопасности США предупредили, что «иностранные противники, в частности Россия, проводят операции с целью оказания влияния на выборы в США , подрыва доверия общества к ним и разжигания разногласий среди американцев».

«Ожидается, что эта деятельность усилится и будут сосредоточена на колеблющихся штатах», — говорится в заявлении.

По заказу России, распространяются фейковые видео и публикуются статьи с целью подрыва легитимности выборов, вселить в избирателей страх поповоду того, что американцы могут совершить насилие друг против друга из-за политических разногласий.

Заявление разведывательного сообщества США последовало за видеороликами, распространенными в Интернете на прошлой неделе, которые ложно изображали случаи фальсификации результатов голосования. «Эта деятельность является частью более широких усилий Москвы, чтобы поставить под сомнение честность выборов в США и посеять разногласия среди американцев», — говорится в заявлении.

Иран также является «значительной угрозой иностранного влияния на выборы в США.

«Иранцы также стремятся создавать фейковый медиаконтент чтобы спровоцировать насилие, как они делали на прошлых выборах, — говорится в заявлении.