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(11 часов назад)
Попытки Кремля подорвать волю молдавского народа «провалились» -  Блинкен
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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Попытки Кремля подорвать волю молдавского народа «провалились» -  Блинкен

Соединенные Штаты заявили в понедельник, что попытки Кремля подавить волю молдавского народа «провалились», сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

«Молдова победила», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя победу Майи Санду во втором туре президентских выборов в Молдове.

«Молдавский народ  намерен продолжать европейский и демократический путь и доказал это на выборах», — добавил Блинлен.

«Мы приветствуем народ Молдовы за его приверженность демократии и за защиту своих выборов от беспрецедентного уровня вмешательства Кремля... Мы поддерживаем народ Молдовы, который продолжает строить свое демократическое, процветающее и европейское будущее», — отметил Блинкен.

В свою очередь, представитель Госдепартамента Мэтью Миллер сказал вашингтонскому корреспонденту TURAN, что Россия «сделала все, что в ее силах», чтобы сорвать выборы и  подорвать демократию в Молдове. Однако, незаконное финансирование, подкуп голосов, дезинформация и кибератаки не помогли Кремлю. «Народ Молдовы заставил  услышать свои голоса», — заключил Миллер.

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