Попытки Кремля подорвать волю молдавского народа «провалились» -  Блинкен

Соединенные Штаты заявили в понедельник, что попытки Кремля подавить волю молдавского народа «провалились», сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

«Молдова победила», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя победу Майи Санду во втором туре президентских выборов в Молдове.

«Молдавский народ намерен продолжать европейский и демократический путь и доказал это на выборах», — добавил Блинлен.

«Мы приветствуем народ Молдовы за его приверженность демократии и за защиту своих выборов от беспрецедентного уровня вмешательства Кремля... Мы поддерживаем народ Молдовы, который продолжает строить свое демократическое, процветающее и европейское будущее», — отметил Блинкен.

В свою очередь, представитель Госдепартамента Мэтью Миллер сказал вашингтонскому корреспонденту TURAN, что Россия «сделала все, что в ее силах», чтобы сорвать выборы и подорвать демократию в Молдове. Однако, незаконное финансирование, подкуп голосов, дезинформация и кибератаки не помогли Кремлю. «Народ Молдовы заставил услышать свои голоса», — заключил Миллер.