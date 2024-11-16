На COP29 стартовала Бакинская инициатива по климатическому финансированию, инвестициям и торговле
Бакинская инициатива по климатическому финансированию, инвестициям и торговле (BICFIT) была запущена в День финансов, инвестиций и торговли COP29, ознаменовав новые усилия по достижению климатических целей посредством инновационного глобального сотрудничества.
Диалог BICFIT, ключевая инициатива председательства COP29, будет реализован в партнерстве с ЮНКТАД, ПРООН, ВТО и Международным торговым центром. В мероприятии приняли участие международные организации, многосторонние банки развития, климатические фонды и глобальные аналитические центры, поддерживающие РКИК ООН и Парижское соглашение.
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подчеркнул важность инициативы для продвижения климатически-ориентированной торговой политики, особенно для развивающихся стран. Диалог BICFIT направлен на привлечение прямых иностранных инвестиций, расширение возможностей климатического финансирования и содействие институциональному партнерству для устойчивого перехода.
Ведущие партнеры, включая Ребеку Гринспан из ЮНКТАД и Ахима Штайнера из ПРООН, выступили с вступительным словом. Сессия, модератором которой был Тим Честон из Harvard's Growth Lab и Патрисия Эллен да Силва из Aya Coalition, включала выступления Генерального директора ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы, Исполнительного директора ITC Памелы Коук-Гамильтон и Исполнительного директора IFC Махтара Диопа.
Участники из разных секторов обсудили инновационные подходы к интеграции климатического финансирования, инвестиций и торговой политики, подчеркнув необходимость скоординированного международного сотрудничества для согласования действий по климату с целями устойчивого развития. Министры из Марокко, Египта, ОАЭ, Бразилии и Австралии выразили решительную поддержку инициативе.
Главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев подчеркнул широкое представительство и совместные обсуждения как свидетельство необходимости многосекторального и многостороннего подхода к решению климатических проблем. Ожидается, что платформа BICFIT будет способствовать обмену знаниями, продвижению климатических инвестиций и ускорению разработки проектов, соответствующих климатическим целям.
Мероприятие завершилось принятием Совместной декларации по диалогу BICFIT бывшими, нынешними и будущими председателями КС, в которой подчеркивается приверженность укреплению глобального партнерства в целях зеленого перехода.
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