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(1 час назад)
На COP29 стартовала Бакинская инициатива по климатическому финансированию, инвестициям и торговле
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

На COP29 стартовала Бакинская инициатива по климатическому финансированию, инвестициям и торговле

Бакинская инициатива по климатическому финансированию, инвестициям и торговле (BICFIT) была запущена в День финансов, инвестиций и торговли COP29, ознаменовав новые усилия по достижению климатических целей посредством инновационного глобального сотрудничества.

Диалог BICFIT, ключевая инициатива председательства COP29, будет реализован в партнерстве с ЮНКТАД, ПРООН, ВТО и Международным торговым центром. В мероприятии приняли участие международные организации, многосторонние банки развития, климатические фонды и глобальные аналитические центры, поддерживающие РКИК ООН и Парижское соглашение.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подчеркнул важность инициативы для продвижения климатически-ориентированной торговой политики, особенно для развивающихся стран. Диалог BICFIT направлен на привлечение прямых иностранных инвестиций, расширение возможностей климатического финансирования и содействие институциональному партнерству для устойчивого перехода.

Ведущие партнеры, включая Ребеку Гринспан из ЮНКТАД и Ахима Штайнера из ПРООН, выступили с вступительным словом. Сессия, модератором которой был Тим Честон из Harvard's Growth Lab и Патрисия Эллен да Силва из Aya Coalition, включала выступления Генерального директора ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы, Исполнительного директора ITC Памелы Коук-Гамильтон и Исполнительного директора IFC Махтара Диопа.

Участники из разных секторов обсудили инновационные подходы к интеграции климатического финансирования, инвестиций и торговой политики, подчеркнув необходимость скоординированного международного сотрудничества для согласования действий по климату с целями устойчивого развития. Министры из Марокко, Египта, ОАЭ, Бразилии и Австралии выразили решительную поддержку инициативе.

Главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев подчеркнул широкое представительство и совместные обсуждения как свидетельство необходимости многосекторального и многостороннего подхода к решению климатических проблем. Ожидается, что платформа BICFIT будет способствовать обмену знаниями, продвижению климатических инвестиций и ускорению разработки проектов, соответствующих климатическим целям.

Мероприятие завершилось принятием Совместной декларации по диалогу BICFIT бывшими, нынешними и будущими председателями КС, в которой подчеркивается приверженность укреплению глобального партнерства в целях зеленого перехода.

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