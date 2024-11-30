На процессе по делу Тофига Ягублу показания свидетелей разваливают версию следствия

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством Эльнура Нуриева 29 ноября состоялось очередное заседание по делу члена координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии «Мусават» Тофига Ягублу.

Напомним, что согласно обвинительному акту, Ягублу якобы обещал признанному потерпевшим Эльшану Гусейнову в обмен на денежное вознаграждение нв размере 25 тыс евро и 10 тыс манатов устроить въездную визу в Германию с последующем получением гражданства этой страны. Деньги, по утверждению следствия, были переданы через другого фигуранта этого дела Эльнура Мамедова.

По данным стороны, обвинения деньги были переданы Мамедовым Ягублу в поселке Забрат, 8 декабря 2023 г., примерно в 4 часа дня.

Однако выступившие на процессе 29 ноября свидетели защиты опровергли это утверждение. В частности, член НСДС Видади Миркямал заявил, что в тот день на его даче в поселке Пиршаги проходило заседание этой структуры и Ягублу приехал на мероприятие примерно в половине третьего и уехал в семь часов вечера.

Свидетель также сообщил, что Ягублу в последнее время перед арестом писал в whatsapp членов координационного центра НСДС о слежке за его автомобилем.

Другой свидетель защиты оппозиционный активист Гусейн Мелик сказал, что видел некоего человека, который подходил к Ягублу перед зданиями Наримановского суда и Бакинского апелляционного суда, когда там проходили заседания по делу Губада Ибадоглу.

По словам Мелика, у этого человека была папка с бумагами и он подошел к Ягублу, и просил «поддержать» усилия в защиту арестованного в Грузии экс-президента Михеила Саакашвили, подписаться под петицией с требованием его освобождения.

«Тофиг бей сказал мне, что этот человек подослан властями с целью провокации, будь осторожен. И я предупредил наши друзей, чтобы они держались от него подальше», - продолжил Мелик.

Когда судья спросил Мелика может ли он опознать этого человека среди присутствующих в зале, тот указал на другого обвиняемого по этому делу Мамедова.

«Вот он. Когда он приходил в суды, был в парике», - сказал Мелик.

После этого судья объявил о завершении допроса свидетелей. На следующем заседании 12 декабря суд приступит к изучению документов.

При этом судья вновь оставил без рассмотрения ходатайство о запросе сигналов мобильных телефонов обвиняемых.

Он сказал, что этот вопрос будет рассмотрен после исследования документов.

Ягублу сказал, что предоставление сигналов мобильных телефонов полностью развалит версию следствия о том, что ему были переданы деньги в поселке Забрат, поскольку подтвердится, что его там не было.

*Напомним, что член Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофик Ягублу был арестован 14 декабря 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации и незаконном изготовлении официальных документов и использовании поддельных документов.

Ягублу назвал обвинения надуманными. Политик ранее неоднократно подвергался уголовному и административному преследованию. Международные организации признали его узником совести.