Начался официальный визит президента Кыргызстана

23 апреля Международный союз борьбы (UWW) в лице ее Дисциплинарной палаты лишила права на судейство арбитров на нарушения во время полуфинального поединка между Франком Чамизо (Италия) и Тураном Байрамовым (Азербайджан) в рамках Европейской квалификации в марте 2024 в Баку. Об этом говорится в пресс-релизе UWW.