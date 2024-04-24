Начался официальный визит президента Кыргызстана
Начался официальный визит президента Кыргызстана
Президент Кыргызстана Садыр Джапаров сегодня прибыл с официальным визитом в Азербайджана.
После торжественной церемонии встречи президентом Ильхамом Алиевым, начались переговоры лидеров двух стран с глазу на глаз.
Далее встреча продолжится в расширенном составе делегаций, после чего состоится церемония подписания документов, будет заявления для прессы.
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