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(7 часов назад)
Начался официальный визит президента Кыргызстана

Начался официальный визит президента Кыргызстана

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Начался официальный визит президента Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Джапаров сегодня прибыл с официальным визитом в Азербайджана.

После торжественной церемонии встречи президентом Ильхамом Алиевым, начались переговоры лидеров двух стран с глазу на глаз.

Далее встреча продолжится в расширенном составе делегаций, после чего состоится церемония подписания документов, будет заявления для прессы.

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