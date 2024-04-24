США поддерживают мирные протесты в Грузии
США поддерживают мирные протесты в Грузии
Соединенные Штаты во вторник выразили поддержку продолжающимся мирным протестам в Грузии против инициированного Кремлем закона об "иностранных агентах", и призвали власти воздержаться от насилия против протестующих, сообщает корреспондент TURAN в Вашингтоне.
«Мы поддерживаем право людей на мирный протест и демонстрации и против того, чтобы подобные протесты приобрели насильственный характер", - заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель, отвечая на вопрос Turan.
Патель повторил оценку Вашингтона о том, что законопроект «об иностранных агентах» «несовместим» с тем, что можно было бы считать «стремлениями Грузии в ЕС».
«Вы должны помнить, что мы говорим о чем-то, что направлено против средств массовой информации и организаций гражданского общества», — пояснил он.
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