Нация скорбит: проходит церемония прощания с членами экипажа рейса J2-8243 «Азербайджанских авиалиний»
29 декабря в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева проходит траурная церемония прощания с членами экипажа, погибшими в результате крушения пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявшего рейс Баку-Грозный. Семьи, официальные лица и представители общественности собрались, чтобы отдать дань уважения жертвам трагедии 25 декабря.
Трое членов экипажа — капитан Игорь Кшнякин, пилот Александр Калянинов и бортпроводник Хокума Алиева — будут похоронены сегодня позднее на Второй Аллее почетного захоронения, месте упокоения выдающихся граждан и героев.
Катастрофа, произошедшая недалеко от города Актау, Казахстан, унесла жизни 38 человек и оставила 29 раненых. Рейс J2-8243 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» направлялся в Грозный, когда самолет был подвергнут ракетной атаке, а российские власти не позволили самолету совершить аварийную посадку.
Нация в трауре
Горе было ощутимо в аэропорту, когда члены семей и высокопоставленные лица отдавали дань уважения экипажу, которого приветствовали как преданных своему делу профессионалов. Слезные объятия, торжественные речи и возложение цветов подчеркнули масштаб потери.
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших и поручил провести расследование крушения. Власти обещали прозрачность и быстрые действия для определения причин крушения, которое все еще расследуют азербайджанские и казахские авиационные эксперты.
Вспоминая команду
Капитан Кшнякин, 63 года, был опытным пилотом с более чем двадцатилетним опытом полетов. Второй пилот Александр Калянинов, 32 года, был отмечен за свое мастерство и преданность делу безопасности пассажиров. Бортпроводница Хокума Алиева, которой было 33 года, запомнилась как яркий и отзывчивый молодой специалист.
Их трагическая смерть вызвала волну сочувствия по всему Азербайджану. В Баку и за его пределами прошли поминовения, граждане оставляли свечи и цветы в память о жертвах.
-
- В мире
- 29 декабрь 2024 12:52
-
Политика
-
- 29 декабрь 2024, 22:17
Бортовые самописцы с лайнера Embraer 190, который потерпел крушение в Актау 25 декабря, направят для изучения в Бразилию, сообщает Минтранс Казахстана.
-
- 29 декабрь 2024, 21:37
В Азербайджане внесены изменения в правила по срокам временного пребывания граждан России. Согласно постановлению, подписанному 29 декабря премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, отныне граждане России не могут находиться в стране более 90 дней в течение одного календарного года.
-
- 29 декабрь 2024, 19:37
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета компании Azerbaijan Airlines, сообщили в Кремле.
-
Президент Ильхам Алиев сегодня дал интервью государственному телевидению Азербайджана, в котором изложил позицию азербайджанской стороны о причинах крушения самолета AZAL, выполнявшего полет по маршруту Баку-Грозный. Он возложил ответственность за авиакатастрофу на российскую сторону и озвучил требования Баку к ней.
Написать отзыв