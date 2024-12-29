Нация скорбит: проходит  церемония прощания с членами экипажа рейса J2-8243 «Азербайджанских авиалиний»

29 декабря в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева проходит траурная церемония прощания с членами экипажа, погибшими в результате крушения пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявшего рейс Баку-Грозный. Семьи, официальные лица и представители общественности собрались, чтобы отдать дань уважения жертвам трагедии 25 декабря.

Трое членов экипажа — капитан Игорь Кшнякин, пилот Александр Калянинов и бортпроводник Хокума Алиева — будут похоронены сегодня позднее на Второй Аллее почетного захоронения, месте упокоения выдающихся граждан и героев.

Катастрофа, произошедшая недалеко от города Актау, Казахстан, унесла жизни 38 человек и оставила 29 раненых. Рейс J2-8243 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» направлялся в Грозный, когда самолет был подвергнут ракетной атаке, а российские власти не позволили самолету совершить аварийную посадку.

Нация в трауре

Горе было ощутимо в аэропорту, когда члены семей и высокопоставленные лица отдавали дань уважения экипажу, которого приветствовали как преданных своему делу профессионалов. Слезные объятия, торжественные речи и возложение цветов подчеркнули масштаб потери.

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших и поручил провести расследование крушения. Власти обещали прозрачность и быстрые действия для определения причин крушения, которое все еще расследуют азербайджанские и казахские авиационные эксперты.

Вспоминая команду

Капитан Кшнякин, 63 года, был опытным пилотом с более чем двадцатилетним опытом полетов. Второй пилот Александр Калянинов, 32 года, был отмечен за свое мастерство и преданность делу безопасности пассажиров. Бортпроводница Хокума Алиева, которой было 33 года, запомнилась как яркий и отзывчивый молодой специалист.

Их трагическая смерть вызвала волну сочувствия по всему Азербайджану. В Баку и за его пределами прошли поминовения, граждане оставляли свечи и цветы в память о жертвах.