Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в Южной Корее, 179 погибших

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, на борту которого находились 181 человек, разбился при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее рано утром в пятницу, в результате чего погибли 179 пассажиров, сообщает информационное агентство Yonhap. Катастрофа произошла в 9:07 утра по местному времени (3:07 утра по московскому времени).

Самолет, следовавший из Бангкока в Муан, расположенный примерно в 288 километрах к юго-западу от Сеула, не смог выпустить шасси и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Он врезался в стену по периметру, развалился на несколько частей и загорелся.

Из 175 пассажиров и шести членов экипажа на борту выжили только двое — пассажир и бортпроводник, сообщило Национальное пожарное управление Южной Кореи. «После того, как самолет врезался в стену, пассажиров выбросило из самолета. Шансы на выживание были крайне низкими», — сказал представитель пожарной службы. «Самолет почти полностью разрушен, что затрудняет идентификацию погибших».

Власти подтвердили гибель 120 человек, остальные случаи смерти еще официально не подтверждены.

Предварительные расследования показывают, что причиной крушения мог стать отказ шасси, вызванный столкновением с птицей. Сообщается, что за несколько минут до столкновения из правого двигателя самолета шел дым.

Ким Ли Бэ, генеральный директор Jeju Air, заявил, что самолет был в хорошем состоянии и проходил регулярное техническое обслуживание. «Самолет не показывал никаких признаков ненормальности», — сказал Ким, пообещав полную поддержку семьям жертв.

Основанная в 2005 году, Jeju Air является крупнейшим бюджетным авиаперевозчиком Южной Кореи. Разбившийся Boeing 737-800, выпущенный в августе 2009 года, считался относительно новым. Авиакомпания эксплуатирует флот из 39 самолетов одной модели.

Катастрофа стала одной из самых смертоносных авиакатастроф в истории Южной Кореи. Расследования авиационными властями продолжаются, в то время как Jeju Air подвергается тщательному изучению протоколов безопасности.