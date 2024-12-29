  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear6.10 C
  • Понедельник, 30 декабрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(8 часов назад)
Журналист Шамо Эминов освобожден из-под стражи
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Журналист Шамо Эминов освобожден из-под стражи

Сотрудник Kanal-13 Шамо Эминов 29 декабря был выпущен на свободу.

Как сообщил Turan его адвокат Эльчин Садыгов, Эминов  освобожден из-под стражи по истечению сроков предварительного следствия  и меры пресечения в виде ареста в отношении него.

Руководитель  Kanal-13  Азиз Оруджев  и сотрудник канала  Шамо Эминов были арестованы в ноябре-декабре 2023 года. Оба обвинялись в контрабанде.

Недавно с Оруджева обвинение в контрабанде было снято, однако он предстал  перед судом по делу о «самовольном захвате земельного участка и строительстве на нем».

Оба были признаны политзаключенными. Международные правозащитные и журналистские организации призывали к освобождению обоих.

 

Написать отзыв

Политика

Признают ли в России обстрел самолета AZAL? - беседа с Аркадием Дубновым


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей