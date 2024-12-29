Журналист Шамо Эминов освобожден из-под стражи
Сотрудник Kanal-13 Шамо Эминов 29 декабря был выпущен на свободу.
Как сообщил Turan его адвокат Эльчин Садыгов, Эминов освобожден из-под стражи по истечению сроков предварительного следствия и меры пресечения в виде ареста в отношении него.
Руководитель Kanal-13 Азиз Оруджев и сотрудник канала Шамо Эминов были арестованы в ноябре-декабре 2023 года. Оба обвинялись в контрабанде.
Недавно с Оруджева обвинение в контрабанде было снято, однако он предстал перед судом по делу о «самовольном захвате земельного участка и строительстве на нем».
Оба были признаны политзаключенными. Международные правозащитные и журналистские организации призывали к освобождению обоих.
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