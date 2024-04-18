Национальный Совет Демсил назначил новую дату акции протеста
Национальный Совет Демсил назначил новую дату акции протеста
После отказа Исполнительной власти Баку санкционировать митинг оппозиции 21 апреля, Национальный совет демократических сил (НСДС) принял решение о проведении акции 5 мая.
Об этом Turan сообщил председатель Национального совета демократических сил Джамиль Гасанлы.
По его словам, в требования акции будут внесены некоторые изменения.
Напомним, что в назначенном на 21 апреля митинге оппозиция требовала освобождения политзаключенных, проведения избирательной реформы, улучшения социального положения населения, открытия сухопутных границ и вывода российских войск из Азербайджана.
«В связи с одним из наших требований – выводом российских войск предпринимаются определенные действия. Однако вывод войск не осуществлен полностью и нет информации, когда этот процесс будет завершен. Поэтому, в требованиях акции 5 мая этот пункт сохраняется», - отметил Гасанли.
По его словам, резолюция акции 5 мая дополнится с еще одним серьезным требованием. «Мы требуем отказа от декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и РФ от 22 февраля 2022 г. В ней есть статьи, ограничивающие суверенитет Азербайджана. Согласно законодательства президент не может подписывать документы, ущемляющие суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.
В этом документе президент превысил свои полномочия. К примеру, в декларации есть пункт о координации между Азербайджаном и Россией внешней политики. Что это значит? Азербайджан не может проводить свою внешнюю политику по своему усмотрению. Азербайджан должен координировать свою внешнюю политику с РФ, учитывать ее интересы. В этом документе 6-7 статей ущемляют суверенитет Азербайджана», - отметил Гасанлы.
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