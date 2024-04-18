Национальный Совет Демсил назначил новую дату акции протеста

После отказа Исполнительной власти Баку санкционировать митинг оппозиции 21 апреля, Национальный совет демократических сил (НСДС) принял решение о проведении акции 5 мая.

Об этом Turan сообщил председатель Национального совета демократических сил Джамиль Гасанлы.

По его словам, в требования акции будут внесены некоторые изменения.

Напомним, что в назначенном на 21 апреля митинге оппозиция требовала освобождения политзаключенных, проведения избирательной реформы, улучшения социального положения населения, открытия сухопутных границ и вывода российских войск из Азербайджана.

«В связи с одним из наших требований – выводом российских войск предпринимаются определенные действия. Однако вывод войск не осуществлен полностью и нет информации, когда этот процесс будет завершен. Поэтому, в требованиях акции 5 мая этот пункт сохраняется», - отметил Гасанли.

По его словам, резолюция акции 5 мая дополнится с еще одним серьезным требованием. «Мы требуем отказа от декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и РФ от 22 февраля 2022 г. В ней есть статьи, ограничивающие суверенитет Азербайджана. Согласно законодательства президент не может подписывать документы, ущемляющие суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

В этом документе президент превысил свои полномочия. К примеру, в декларации есть пункт о координации между Азербайджаном и Россией внешней политики. Что это значит? Азербайджан не может проводить свою внешнюю политику по своему усмотрению. Азербайджан должен координировать свою внешнюю политику с РФ, учитывать ее интересы. В этом документе 6-7 статей ущемляют суверенитет Азербайджана», - отметил Гасанлы.