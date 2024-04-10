Необходимо  остановить агрессию Путина: Кэмерон убеждает республиканцев поддержать  финансирование Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Кэмерон призвали во вторник Конгресс одобрить дополнительную военную помощь Украине, передает американский корреспондент Turan.

Во время совместной пресс-конференции в Госдепартаменте Блинкен заявил, что просьба президента Байдена является «срочной» и должна быть вынесена на голосование «как можно быстрее».

В свою очередь, Кэмерон отметил, что победа Украины «жизненно важна» для американской и европейской безопасности. «Я приехал сюда, как большой друг и веряющий в эту страну. Выделить эти деньги - глубоко в ваших интересах, вашей безопасности, вашем будущем и будущем ваших партнеров», — сказал он. Кэмерон подчеркнул, что не намерен «читать лекции» республиканцам, которые заблокировали пакет, но предупредил о последствиях отказа поддержать Украину.

Такие страны, как Китай, Иран и Северная Корея, будут внимательно следить за тем, какую поддержку готовы оказать США своим союзникам, отметил он.

Накануне своего визита в Вашингтон Кэмерон встретился во Флориде с бывшим президентом Дональдом Трампом. После встречи британский дипломат сказал, что призвал Трампа признать, что необходимо поддержать Украину.

В заявлении предвыборного штаба Трампа говорится, что на встрече с Кэмероном говорилось о предстоящих выборах в США и Великобритании, о брексите, необходимости стран НАТО больше тратить на оборону и об Украине.

Что касается его попытки убедить Трампа разрешить республиканцам в Конгрессе выделить 60 млрд USD на военную помощь Украине, то она, похоже, провалилась. Такой вывод можно сделать в следствие того, что Кэмерону не дали встретиться со спикером Конгресса, республиканцем Майком Джонсоном, который может поставить на голосование вопрос о выделении денег Украине.

Одновременно, Джонсон подвергся нападкам конгрессмена Марджори Тейлор Грин, которая пригрозила поставить на голосование вопрос об отстранении Джонсона от должности за то, что он поддержал голосование по оказанию помощи Украине.