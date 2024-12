Несколько беспилотников атаковали Казань, нацелившись на жилые и промышленные районы

Восемь беспилотников нанесли удар по Казани, нацелившись на промышленное предприятие и жилые дома, что является редким инцидентом, подчеркивающим эскалацию конфликта между Украиной и Россией. Власти пока не сообщают о жертвах.

Согласно официальным заявлениям, шесть из восьми дронов попали в жилые дома, включая два высотных жилых комплекса, причинив значительный ущерб. В ответ местные власти отменили все массовые мероприятия, запланированные на выходные, и эвакуировали несколько школ в качестве меры предосторожности.

Казань, расположенная более чем в 1000 километрах от границы с Украиной, не была типичной целью в текущем конфликте, что делает эту атаку необычной эскалацией. Власти пока не раскрывают подробности о происхождении или специфике беспилотников, использованных для ударов.

Атака усилила обеспокоенность по поводу безопасности в регионе и побудила провести расследование уязвимости города к атакам беспилотников. Это событие знаменует собой одну из самых масштабных атак в конфликте, потенциально сигнализируя об изменении динамики войны.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video