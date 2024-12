Bir neçə dron yaşayış və sənaye sahələrini hədəf alaraq Kazana hücum etdi

Səkkiz dron Kazan şəhərinə hücum edərək sənaye müəssisəsini və yaşayış binalarını hədəfə aldı. Bu nadir hadisə Ukrayna ilə Rusiya arasındakı gərgin münaqişənin artmaqda olduğunu vurğulayır. Rəsmi məlumatlara görə, hələlik tələfat haqqında məlumat yoxdur.

Rəsmi açıqlamalara əsasən, səkkiz drondan altısı yaşayış binalarına, o cümlədən iki çoxmərtəbəli yaşayış binasına zərər yetirib və ciddi dağıntılara səbəb olub. Buna cavab olaraq, yerli hakimiyyət orqanları həftə sonu üçün planlaşdırılmış bütün kütləvi tədbirləri ləğv edib və bir sıra məktəbləri ehtiyat tədbiri olaraq təxliyə edib.

Ukrayna sərhədindən 1000 kilometrdən çox uzaqda yerləşən Kazan, indiyədək davam edən münaqişədə adətən hədəfə alınmayan şəhərlərdən biri idi ki, bu hücum qeyri-adi bir gərginləşməni əks etdirir. Hücumu həyata keçirən dronların mənşəyi və texniki xüsusiyyətləri barədə hələlik heç bir məlumat verilməyib.

Hücum bölgədə təhlükəsizliklə bağlı narahatlıqları artırıb və şəhərin dron hücumlarına qarşı zəif tərəflərinin araşdırılması üçün təhqiqat başladılıb. Bu hadisə, münaqişə tarixində ən uzaq nöqtələrdən birinə edilən hücumlardan biri olaraq diqqət çəkir və müharibənin dinamikasında dəyişiklik işarəsi ola bilər.

