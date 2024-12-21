Ильхамиз Гулиев пожаловался на плохие условия содержания в Умбакинской тюрьме

Осужденный по делу о наркотиках активист Ильхамиз Гулиев пожаловался на плохие условия содержания в Пенитенциарном комплексе в Умбакы.

Об этом Turan сообщили его близкие.

20 декабря Гулиев позвонил и сообщил, что несмотря на наличие отопительной системы в тюремном комплексе, камеры не обогреваются и заключенные вынуждены спать в куртках, но им все равно холодно.

Когда же он указал на неприемлемость такого обращения с заключенными, то услышал угрозы от майора Рамина Акперова.

В связи с этим, мать активиста пожаловалась в аппарат омбудсмена и Министерство юстиции.

Однако в Пенитенциарной службе опровергли указанные утверждения в отношении Гулиева.

«В отношении Ильхамиза Гулиева никаких незаконных действий со стороны осужденных и арестованных лиц, а также персонала не было допущено, его права обеспечиваются и законные интересы защищаются», - отметили в ведомстве.

*Напомним, что Гулиев был задержан 4 декабря 2023 г, а 6-го числа арестован на 4 месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

13 декабря этого года суд приговорил Гулиева к 3 годам лишения свободы, смягчив обвинение и переквалифицировав его с «торговли наркотиков в крупном размере» в «незаконном хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта».

По мнению правозащитников, истинная причина ареста Гулиева - его интервью изданию Abzas Media в котором, он рассказал о незаконных действиях полиции и фальсификации уголовных дел. Правозащитники признали Гулиева политзаключенным.