  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly Cloudy9.60 C
  • Воскресенье, 22 декабрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 часа назад)
Новый шеф Бакметрополитена

Новый шеф Бакметрополитена

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Новый шеф Бакметрополитена

Распоряжением главы государства,  Вусал Асланов назначен председателем ЗАО "Бакинский метрополитен" .

Другим распоряжением, от этой должности освобожден Заур Гусейнов.

До сих пор Вусал Асланов работал заместителем главы Бакметрополитена.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей