Новый шеф Бакметрополитена
Новый шеф Бакметрополитена
Распоряжением главы государства, Вусал Асланов назначен председателем ЗАО "Бакинский метрополитен" .
Другим распоряжением, от этой должности освобожден Заур Гусейнов.
До сих пор Вусал Асланов работал заместителем главы Бакметрополитена.
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