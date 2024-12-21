Смертоносное нападение с использованием транспортного средства на рождественской ярмарке в Магдебурге: четыре человека погибли и более 200 получили ранения

Алиев выразил соболезнования Штайнмайеру в связи с трагическими событиями в Магдебурге

Глава Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с трагическим инцидентом в городе Магдебург.

«Крайне потрясены известием о гибели и ранении людей в результате трагического инцидента, произошедшего на рождественской ярмарке в городе Магдебург», - говорится в послании.

Алиев выразил глубокие соболезнования Франку-Вальтеру Штайнмайеру, семьям и близким погибших, всему народу Германии, а также пожелал выздоровления раненым.

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Смертоносное нападение с использованием транспортного средства на рождественской ярмарке в Магдебурге: четыре человека погибли и более 200 получили ранения

Черный BMW врезался в многолюдную рождественскую ярмарку в Магдебурге, Саксония-Анхальт, в пятницу вечером, в результате чего погибло по меньшей мере четыре человека, включая ребенка, и более 200 получили ранения, сообщила полиция в субботу. Первоначально сообщалось, что в результате инцидента погибли два человека, но число погибших возросло после того, как еще двое скончались от травм.

По данным властей, 41 человек остается в критическом состоянии, 90 госпитализированы с травмами средней степени тяжести, а 80 проходят лечение с легкими ранениями.

Трагедия развернулась на площади Альтер Маркт (Старый рынок) в центре Магдебурга, когда автомобиль промчался через оживленный рынок, преодолев 400 метров, прежде чем полиция задержала подозреваемого. Свидетели описали, как автомобиль промчался сквозь праздничную толпу на полной скорости.

Подозреваемый идентифицирован

Подозреваемый, 50-летний психиатр и психотерапевт родом из Саудовской Аравии, был идентифицирован как Талеб Аль-Абдулмохсен. Он живет в Германии с 2006 года и имеет статус долгосрочного резидента. Аль-Абдулмохсен, политический беженец, просил убежища, ссылаясь на угрозы смерти за отказ от ислама.

Немецкий еженедельник Der Spiegel сообщил, что подозреваемый был активен в социальных сетях, выступая за права саудовских женщин и помогая просителям убежища. Однако некоторые посты указывали на поддержку крайне правой немецкой партии Альтернатива для Германии (AfD).

Власти Саудовской Аравии сообщили агентству Reuters, что предупреждали Германию об Аль-Абдулмохсене, утверждая, что он распространял в Интернете экстремистский контент.

Реакции

Премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф назвал нападение «катастрофой для Магдебурга и всей нации». Канцлер Германии Олаф Шольц выразил солидарность с жертвами, написав в Twitter: «Наши мысли с жертвами и их семьями. Мы едины с Магдебургом в эти темные часы».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон выразили соболезнования, причем Макрон выразил общую скорбь Франции. Госдепартамент США также выразил солидарность, предложив помощь немецким властям.

Отголоски прошлых атак

Атака в Магдебурге вызвала воспоминания о трагедии на рождественской ярмарке в Берлине в 2016 году, когда исламистский экстремист врезался на грузовике в толпу, в результате чего погибли 12 человек и более 70 получили ранения.

Расследование продолжается: полиция выясняет, действовал ли подозреваемый в одиночку, а также изучает возможные экстремистские мотивы.