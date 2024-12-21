Жилищные коллизии в «Кавказском Дубае»

или что скрывается за красивым фасадом

Баку, часто называемый «Кавказским Дубаем», все больше становится известен систематическими нарушениями жилищных прав жителей. Во время городских реноваций и строительства элегантных новых зданий тысячи семей в столице Азербайджана были незаконно лишены своих домов. Многие, осознавая тщетность сопротивления, соглашаются на неадекватную денежную компенсацию за свое незаменимое имущество. Меньшинство, веря в Жилищный кодекс, требует от строительных компаний справедливой компенсации, но часто теряет все — и свои дома, и любую форму возмещения.

С 1992 года в Хатаинском районе Баку по адресу улица Везирова, 33 проживают восемь семей и акционерное общество «Ниджат». Их одноэтажные дома и здание общества находятся недалеко от надвигающейся престижной и дорогой застройки «Аг Шехер» (Белый город).

Исполнительная власть Хатаинского района полна решимости снести старые строения, чтобы освободить место для новых элитных зданий. Несколько семей беженцев из Армении, которые переехали в эти дома в прошлом веке, приняли денежные предложения и уехали. Однако семьи Ахмедията Мамедова, Ситары Аслановой, Бегим Алиевой, Максудова Фахраддина и семья директора Ниджата Фахраддина Мамедова вместе с его сыновьями — всего восемь семей — отказываются уезжать. Они наивно полагают, что закон, гарантирующий права собственности, перевешивает амбиции районной власти.

Эти семьи совместно владеют 368 кв. м жилой недвижимости, в то время как «Ниджат» занимает 600 кв. м. Они готовы освободить свою законную собственность, если им предоставят компенсацию по рыночным ценам, которая позволит им приобрести подходящее жилье в другом месте.

В беседе с агентством Turan Фахраддин Мамедов объяснил, что источником их бед является исполнительная власть Хатаинского района. Процесс давления на жителей с целью освобождения домов по адресу ул. Везирова, 33 начался в прошлом году. Мамедов официально обратился к помощнику президента по территориально-организационным вопросам Зейналу Нагдалиеву, заявив, что рыночная стоимость спорной территории составляет 3000 манатов за квадратный метр. Общая стоимость имущества составляет 3 миллиона манатов, однако жители готовы пойти на компромисс и принять 1,5 миллиона манатов. Из этой суммы 1,1 миллиона манатов приходится на имущество, принадлежащее семье Мамедовых и «Ниджату».

В своем обращении Мамедов сослался на статьи 52, 54 и 64 Жилищного кодекса, а также конституционные положения, гарантирующие гражданам Азербайджана право на жилье и имущество. Он потребовал прекратить принудительные выселения или выплатить справедливую компенсацию. Однако ответа от Нагдалиева не последовало, а власти Хатаинского района продолжают оказывать давление на жителей.

Turan запросил ответ у заместителя главы района Этибара Ахмедова. Ахмедов заявил: «У владельцев недвижимости по указанному адресу нет официальной государственной регистрации права собственности на недвижимость («купчая»). Однако исполнительная власть готова платить 1250 манатов за квадратный метр. К сожалению, выделенные на этот год средства исчерпаны, выплаты возобновятся в следующем году».

Ахмедов подчеркнул, что район действует в рамках государственных субсидий. На вопрос о том, что произойдет, если жители откажутся от условий, он заверил, что сила применяться не будет, но настоял на том, что «Аг Шехер должен быть построен в любом случае». Ахмедов не предложил решения конфликта.

Фахраддин Мамедов отверг утверждения Ахмедова об отсутствии регистрационных документов, заявив, что его советские и последующие документы о праве собственности достаточны для того, чтобы государство могло соблюдать свои законы.

На основе предыдущих подобных конфликтов, вероятно, что дело будет передано в суд. Судебное решение может предписать принудительное выселение по причине проблем безопасности здания или приоритета государственных интересов.

Правовые и этические дилеммы

Тупик на улице Везирова символизирует более широкую напряженность в Азербайджане, где быстрая модернизация часто сталкивается с правами граждан. Критики отмечают, что судебная система обычно встает на сторону застройщиков, поддерживаемых государством, ссылаясь на «чрезвычайные обстоятельства» строительства или «государственные интересы» в качестве оснований для выселения. Во многих случаях жители теряют не только свои дома, но и надежду на регресс.

Международные сравнения подчеркивают тревожную реальность. В таких странах, как Турция и Китай, подобные споры иногда приводили к компромиссам, которые уважали права собственности. В крайних случаях застройщики даже меняли проекты, чтобы избежать выселения жителей, не желающих продавать. Сторонники утверждают, что Азербайджан мог бы принять эти практики, чтобы сбалансировать развитие со справедливостью.

В то время как горизонт Баку продолжает меняться, борьба на улице Вазирова бросает длинную тень на его прогресс. Для семей, подобных семье Мамедовых, борьба идет не только за собственность, но и за сохранение достоинства перед лицом системного неравенства. Разрешение их дела послужит лакмусовой бумажкой для приверженности Азербайджана защите своих граждан в условиях неустанного стремления к модернизации.

В то время как сверкающие небоскребы Аг Шехера обещают роскошное будущее и всемирную привлекательность, остающиеся без ответа вопросы справедливости и законности оставляют неразрешенные сомнения: для кого на самом деле предназначен этот прогресс?