«Ничто не указывало на то, что они способствуют миру»: США об уходе миротворцев из Карабаха

«Ничто не указывало на то, что они способствуют миру»: США об уходе миротворцев из Карабаха

«Ничто не указывало на то, что они способствуют миру»: США об уходе миротворцев из Карабаха

США в среду отреагировали на сообщения о выводе российских войск из Карабахского региона Азербайджана.

«Честно говоря, мы не увидели ничего, что указывало бы, что российская армия способствовала созданию мирного и стабильного Южного Кавказа, и события в Нагорном Карабахе прошлой осенью весьма показательны в этом отношении. Это яркий пример того, что Россия не является надежным союзником или партнером", - заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель, отвечая на вопросы TURAN.

«Как вы знаете, мы не были участниками трехстороннего соглашения, которое положило конец боевым действиям в Нагорном Карабахе в 2020 году и разместило российские войска в этом регионе. Но мы решительно поддерживаем усилия Армении и Азербайджана по достижению прочного и достойного мира, готовы и дальше способствовать этому процессу», - подчеркнул Патель.