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(6 минут назад)
Ниджат Ибрагим

Ниджат Ибрагим

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ниджата Ибрагима довели в полиции до суицида – жена активиста

Общественный активист Ниджат Ибрагим после задержания причинил себе телесные повреждения из-за попыток принудить его оговорить себя. Об этом Turan заявила его супруга Парвин Ибрагим. 

По ее словам, 9 сентября ее муж был задержан полицией, и в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 126.1 (умышленное нанесение тяжкого ущерба здоровью) УК.

«В Насиминской районной полиции на него оказали физического давление с целью вынудить признать обвинение. В знак протеста он взял со стола канцелярский нож и попытался перезреть себе горло, чтобы покончить собой. Ниджата увезли в больницу, где ему наложили 17 швов.

После этого, Насиминский районный суд  арестовал его на 4 месяца и его поместили в Кюрдаханский СИЗО», - сказала  супруга.

В связи с попыткой суицида она обращалась в аппарат омбудсмена. Адвокат Зибейда Садыгова подтвердила информацию о попытке самоубийства Ибрагима. По данному факту она обратилась  в прокуратуру, МВД и омбудсмену. Однако  никакой реакции не последовало.

Агентству Turan также не удалось получить комментарии в этих структурах.

Ибрагим с 5 октября проводит в СИЗО голодовку.  Он считает, что  уголовное дело против него возбуждено из-за его протеста против  веденного МВД запрета на его выезд из страны.

6 сентября пограничники не пустили его на борт авиалайнера выполнявшего авиарейс Баку-Кишинев, сославшись на указанный запрет. При этом, его супругу и 2 несовершеннолетних детей в самолет пропустили.

После этого, он звонил в МВД, требуя отмены запрета и грозился сжечь себя перед  зданием МВД. 9 сентября его задержали и предъявили обвинение.

Ибрагим в 2021 году был уже однажды привлечен к уголовной ответственности и арестован и приговорен на 15 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении карантинного режима. Причиной ареста стал его одиночный пикет перед администрацией президента.

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