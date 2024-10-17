Ниджат Ибрагим
Ниджата Ибрагима довели в полиции до суицида – жена активиста
Общественный активист Ниджат Ибрагим после задержания причинил себе телесные повреждения из-за попыток принудить его оговорить себя. Об этом Turan заявила его супруга Парвин Ибрагим.
По ее словам, 9 сентября ее муж был задержан полицией, и в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 126.1 (умышленное нанесение тяжкого ущерба здоровью) УК.
«В Насиминской районной полиции на него оказали физического давление с целью вынудить признать обвинение. В знак протеста он взял со стола канцелярский нож и попытался перезреть себе горло, чтобы покончить собой. Ниджата увезли в больницу, где ему наложили 17 швов.
После этого, Насиминский районный суд арестовал его на 4 месяца и его поместили в Кюрдаханский СИЗО», - сказала супруга.
В связи с попыткой суицида она обращалась в аппарат омбудсмена. Адвокат Зибейда Садыгова подтвердила информацию о попытке самоубийства Ибрагима. По данному факту она обратилась в прокуратуру, МВД и омбудсмену. Однако никакой реакции не последовало.
Агентству Turan также не удалось получить комментарии в этих структурах.
Ибрагим с 5 октября проводит в СИЗО голодовку. Он считает, что уголовное дело против него возбуждено из-за его протеста против веденного МВД запрета на его выезд из страны.
6 сентября пограничники не пустили его на борт авиалайнера выполнявшего авиарейс Баку-Кишинев, сославшись на указанный запрет. При этом, его супругу и 2 несовершеннолетних детей в самолет пропустили.
После этого, он звонил в МВД, требуя отмены запрета и грозился сжечь себя перед зданием МВД. 9 сентября его задержали и предъявили обвинение.
Ибрагим в 2021 году был уже однажды привлечен к уголовной ответственности и арестован и приговорен на 15 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении карантинного режима. Причиной ареста стал его одиночный пикет перед администрацией президента.
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