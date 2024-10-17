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(4 минуты назад)
19-20 октября движение на ряде дорог столицы будет ограничено

19-20 октября движение на ряде дорог столицы будет ограничено

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

19-20 октября движение на ряде дорог столицы будет ограничено

19 октября в течение дня и в ночь с 19 на 20 октября с 02:30 ночи до 05:30 направление движения на ряде улиц и проспектов столицы будет изменено. Это делается для мониторинга дорожного движения с целью подготовки к мероприятиям COP29, говорится в совместном сообщении Дорожной полиции и Агентства дорожного транспорта.

В частности, будет изменено движение транспорта на аэропортовском шоссе, проспекте Гейдара Алиева, проспекте Нефтяников и улицах Юсифа Сафарова, Ниязи, Истиглалиета, Лермонтова, Микаила Гусейнова, Хагани Рустамова, Теймура Эльчина, Мехти Гусейна.

"Просим участников движения принять во внимание ограничения по этии направлениям в период мониторинга. Организация движения будет регулироваться сотрудниками Государственной полиции. Гражданам, едущим в аэропорт, предлагается спланировать поездку и использовать альтернативные маршруты.

При этом, в период мониторинга днем 19 октября в движении челночных автобусов не будет  никаких ограничений, сказано в сообщении.

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