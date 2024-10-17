19-20 октября движение на ряде дорог столицы будет ограничено
19-20 октября движение на ряде дорог столицы будет ограничено
19 октября в течение дня и в ночь с 19 на 20 октября с 02:30 ночи до 05:30 направление движения на ряде улиц и проспектов столицы будет изменено. Это делается для мониторинга дорожного движения с целью подготовки к мероприятиям COP29, говорится в совместном сообщении Дорожной полиции и Агентства дорожного транспорта.
В частности, будет изменено движение транспорта на аэропортовском шоссе, проспекте Гейдара Алиева, проспекте Нефтяников и улицах Юсифа Сафарова, Ниязи, Истиглалиета, Лермонтова, Микаила Гусейнова, Хагани Рустамова, Теймура Эльчина, Мехти Гусейна.
"Просим участников движения принять во внимание ограничения по этии направлениям в период мониторинга. Организация движения будет регулироваться сотрудниками Государственной полиции. Гражданам, едущим в аэропорт, предлагается спланировать поездку и использовать альтернативные маршруты.
При этом, в период мониторинга днем 19 октября в движении челночных автобусов не будет никаких ограничений, сказано в сообщении.
-
- В мире
- 17 октябрь 2024 15:25
-
Общество
-
- 18 октябрь 2024, 14:49
Жители села Кэрканч Шемахинского района сообщают, что платят 35 манатов за одну машину с водой (такие машины приезжают в село пять-шесть раз в месяц). По их словам, нехватка воды ставит под угрозу их средства к существованию, порядок и сельское хозяйство.
-
- 18 октябрь 2024, 12:58
В Габалинском районе произошел вооруженный инцидент, в результате которого два человека погибли и один получил ранения.
-
- 18 октябрь 2024, 12:31
Лидер в сфере инноваций и скорости, компания Bakcell, присоединилась к Глобальному договору ООН (United Nations Global Compact). По этому случаю был подписан меморандум между генеральным директором Bakcell Клаусом Мюллером и руководителем Глобального договора ООН в Азербайджане Самиром Мамедовым.
-
- 18 октябрь 2024, 10:56
Два человека погибли и еще четверо пострадали сегодня утром в результате взрыва в квартире в пятиэтажном доме в Гяндже.
Написать отзыв