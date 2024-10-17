Корпус стражей исламской революции Ирана предостерегает Израиль от ответных действий

ТЕГЕРАН, 17 октября (Рейтер) – Главный командующий Корпуса стражей исламской революции Ирана в четверг выступил с суровым предупреждением в адрес Израиля, предостерегая от ответных ударов после недавнего ракетного обстрела. Заявление прозвучало на фоне усиления Израилем военных операций в Ливане против поддерживаемой Тегераном «Хезболлы».

Командующий гвардейцами Хоссейн Салами заявил в телевизионном обращении, что любая израильская агрессия будет встречена суровым возмездием, заявив о способности Ирана прорвать оборону Израиля. Эта эскалация последовала за запланированным ответом Израиля на ракетную атаку Ирана 1 октября, которая была ответом на израильские авиаудары по иранским боевикам.

Министр обороны США Ллойд Остин в среду провел переговоры с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом, чтобы не допустить расширения конфликта на Ближний Восток. Одновременно министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире, где Египет повторил свой призыв ограничить расширение конфликта.

Несмотря на дипломатические усилия, Израиль не проявляет никаких признаков ослабления своих кампаний против Хезболлы в Ливане и ХАМАС в Газе, сохраняя свое обещание наказать Иран за ракетную атаку. Израильские удары были направлены на сирийскую Латакию и контролируемые хуситами районы Йемена, согласно сирийским государственным СМИ и США соответственно.

В Газе израильские авиаудары привели к гибели 11 палестинцев в городе Газа, в то время как танковые развертывания в Джабалии вызвали обеспокоенность по поводу критической нехватки продовольствия и медикаментов. На северном фронте Израиль сообщил об убийстве 45 бойцов Хезболлы на юге Ливана в течение 24 часов, включая командира батальона, и конфискации большого количества оружия.

Продолжающийся конфликт привел к более чем 2350 смертям в Ливане и перемещению более 1,2 млн человек, согласно ливанским органам здравоохранения. Израиль сообщил о примерно 50 погибших, среди которых были как солдаты, так и гражданские лица. Предупреждения об эвакуации были выпущены для жителей вблизи объектов Хезболлы на востоке Ливана после разрушения муниципальной штаб-квартиры в Набатии, столице провинции Ливан.

По мере продолжения военных действий возникает риск более масштабной региональной войны, при этом обе стороны демонстрируют решимость продолжать военные кампании до тех пор, пока не будут достигнуты их цели.