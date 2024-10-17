ЕСПЧ огласил решения по 12 заявлениям из Азербайджана

ЕСПЧ огласил решения по 12 заявлениям из Азербайджана

Европейский суд по правам человека 17 октября огласил решения и постановления по 12 заявлениям из Азербайджана.

При этом три жалобы были признаны «неприемлемыми», в остальных были признаны нарушения, сообщил Turan юрист Халид Агалиев, комментируя решения Страсбургского суда.

ЕСПЧ признал неправомерным отказ Минфина предоставить журналисту Натигу Адилову сведения о выделенных из госбюджета средствах Бакинскому госуниверситету .

ЕСПЧ постановил выплатить журналисту компенсацию в размере 1500 евро за нарушение свободы выражения.

В деле «Симузар Бабаева против Азербайджана» ЕСПЧ также признал нарушение прав по ст. 2 (право на жизнь) и ст. 3 (запрет пыток) Европейской конвенции.

Жалоба была связана с убийством под пытками брата заявительницы в тюрьме, которое отрицалось правоохранительными органами.

ЕСПЧ постановил выплатить заявительнице 35 тысяч евро за моральный ущерб и 1500 евро на возмещение судебных затрат.

В деле «Рауф Рзаев и другие против Азербайджана» группа заявителей пожаловались на принудительное переселение в связи с созданием парка. ЕСПЧ признал нарушение прав на собственности заявителей.

Заявители истребовали определенные справедливых компенсаций, и ЕСПЧ отвел три месяца на достижение согласия.

Жалобы Зохраба Исмайлова и Аслана Ахмедова на нарушение прав собственности были признаны неприемлемыми.

Такое же решение принято в отношении аналогичной жалобы Малика Керимова.