Азербайджанский газ нацеливается на украинский транзит, пока Европа ищет альтернативы российским поставкам

В рамках политики диверсификации источников энергии в Европе и снижению зависимости от российского газа Украина предложила новую схему транзита, включающую Азербайджан как экспортера газа и Словакию как ключевого покупателя. По данным RBC Украина, инициатива направлена ​​на перенаправление азербайджанского газа через украинскую территорию, предлагая жизнеспособную альтернативу существующим российским линиям поставок.

Азербайджан неуклонно наращивает экспорт газа в Европу, поставив около 12 млрд м3 в 2023 году. Страна находится на пути к увеличению своего экспорта до 13 млрд м3 в 2024 году, позиционируя себя как значимого игрока на европейском энергетическом рынке. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил оптимизм в мае, заявив: «В настоящее время Азербайджан экспортирует газ в восемь стран. Надеюсь, Словакия станет девятой».

Предлагаемый механизм транзита

Предлагаемый механизм предполагает, что словацкие покупатели будут покупать газ в пунктах въезда из Азербайджана, либо напрямую, либо через российских посредников. Затем азербайджанский газ будет проходить по территории России, прежде чем его закачают в украинские подземные хранилища. Оттуда газ может использоваться внутри страны или реэкспортироваться в другие европейские страны. Важно, что Украина будет функционировать не просто как транзитная страна, но и как реэкспортер, что потенциально усилит ее роль на европейском энергетическом рынке.

Ключевое условие предложения требует, чтобы Азербайджан и Словакия самостоятельно вели переговоры с Россией для обеспечения безопасности поставок газа. Эта договоренность направлена ​​на защиту газотранспортной инфраструктуры Украины в условиях продолжающихся боевых действий в регионе. Источники РБК Украина указывают, что, хотя эта тема поднималась в ходе двусторонних встреч, диалог остается на предварительной стадии, без каких-либо окончательных обязательств со стороны Азербайджана или Словакии.

Внутренние обсуждения указывают на снижение интереса Баку к маршрутизации газа через Украину. Источники сообщают о значительном снижении активности Азербайджана за последние четыре месяца, что, возможно, связано с позицией России по этому вопросу. Собеседник РБК Украина отметил: «Снижение активности Баку практически до нуля связано с позицией России, которая должна каким-то образом участвовать в этом процессе».

Европейские перспективы и альтернативные маршруты

Действующий контракт на транзит газа между Москвой и Киевом, подписанный в 2019 году, истекает в конце 2024 года. Украинские власти последовательно отказываются продлевать соглашение с «Газпромом», российской государственной газовой компанией. Эта позиция совпадает с незаинтересованностью Европейского союза (ЕС) в продлении контракта, поскольку ЕС стремится еще больше избавиться от своей энергетической зависимости от российских поставок.

В июне агентство Bloomberg сообщило, что европейские компании активно изучают азербайджанский газ в качестве потенциальной замены, рассматривая маршруты, которые включают прокачку через российские трубопроводы по пути в Европу. Однако этот подход встретил сопротивление со стороны чиновников ЕС, опасающихся сохранить рычаги влияния на Россию.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в середине октября выступила с суровым предупреждением: «Нет никаких оправданий, ЕС может обойтись без этого российского газа. Это политический выбор, и он опасен». Заявление Симсон подчеркивает приверженность ЕС энергетической диверсификации и безопасности, даже если это означает выбор более сложных или политически чувствительных маршрутов.

Будущие перспективы и проблемы

Хотя предложение представляет собой многообещающую альтернативу для поставок газа в Европу, остается несколько проблем. Переговоры о гарантиях безопасности с Россией изначально сложны, учитывая геополитическую напряженность в регионе. Кроме того, Азербайджан и Словакия должны достичь консенсуса по эксплуатационным аспектам транзитного механизма, включая инвестиции в инфраструктуру и нормативную базу.

Истечение срока действия транзитного контракта Москва-Киев добавляет срочности этим обсуждениям, поскольку европейские страны стремятся завершить свои энергетические стратегии до конца года. Результат этих переговоров окажет значительное влияние на будущую динамику европейской энергетической безопасности.

Поскольку ЕС продолжает осуществлять энергетический переход, роль альтернативных поставщиков, таких как Азербайджан, становится все более важной. Успех в создании надежного и безопасного транзитного маршрута через Украину может не только укрепить позиции Азербайджана на европейском рынке, но и повысить стратегическую значимость Украины на фоне продолжающихся региональных конфликтов.